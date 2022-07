Tragico incidente a Perugia, camion precipita dal cavalcavia: conducente morto dopo un volo di 25 metri

Tragico incidente lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove nel corso della serata un camion è precipitato dal cavalcavia che passa sopra via Settevalli. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni l’uomo alla guida ha perso la vita: il volo è stato fatale.

Perugia-Bettolle, la dinamica dell’incidente mortale

Dalla prima ricostruzione della tragedia il mezzo pesante stava percorrendo il raccordo dalla direzione di Ponte San Giovanni per andare verso Trasimeno. La tragedia si è verificata qualche metro più avanti rispetto alla galleria di Prepio e poco prima dello svincolo di San Faustino.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e resta al vaglio della Polizia stradale, al lavoro per ricostruire come sia stato possibile per il camion uscire dalla carreggiata e cadere giù.

Secondo le indiscrezioni l’autista dopo aver perso il controllo del mezzo pesante ha abbattuto le barriere laterali del cavalcavia per poi finire in un campo sottostante, a poca distanza dal supermercato Conad. Tanti i curiosi accorsi sul posto.

L’arrivo dei soccorsi

Il volo dal viadotto sarebbe stato di circa 25 metri: per la vittima i soccorsi del personale del 118 giunto in ambulanza si sono rivelati vani.

Nel luogo della tragedia sono intervenute anche alcune squadre dei Vigili del fuoco della centrale di Perugia e il personale dell’Anas. Per il recupero del camion è stata utilizzata una gru.

La vittima della tragedia

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, per il conducente del mezzo non c’è stato nulla da fare.

La vittima è un uomo di 76 anni residente nella zona di Agello, frazione del comune di Magione, in zona Trasimeno.

Problemi al traffico

A causa dell’incidente si sono registrati significativi disagi alla viabilità: la carreggiata Bettolle-Firenze in direzione del lago Trasimeno è stata chiusa e deviata sullo svincolo di Prepo. Temporaneamente non utilizzabile anche la strada che porta verso la Toscana.

A gestire il traffico e poi ripristinare la circolazione è stata la Polizia locale supportata dai tecnici dell’Anas.