Tragico incidente a Pagani in provincia di Salerno: perde il controllo dello scooter e cade, morto 40enne

Un tragico incidente stradale è avvenuto a Pagani, in provincia di Salerno, nel pomeriggio di martedì 13 febbraio. Un 40enne originario di Sant’Egidio del Monte Albino ha infatti perso il controllo del suo scooter (pare per evitare un cane presente in strada), cadendo e perdendo la vita.

L’incidente a Pagani, in provincia di Salerno

Il tragico episodio nel comune salentino è accaduto poco dopo le 14, in via Carlo Tramontano.

A morire M.P., 40enne originario di Sant’Egidio del Monte Albino. L’uomo avrebbe perso il controllo del suo scooter – pare, come riportato da Salerno Today – per evitare un cane presente in strada. La dinamica andrà chiarita.

L'incidente stradale è avvenuto in via Carlo Tramontano a Pagani, in provincia di Salerno.

La vittima è morta sul colpo così come l’animale, che secondo alcune testimonianze sarebbe stato colpito dal ciclomotore.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Pagani.

Annullato il Carnevale a Sant’Egidio in segno di lutto

Il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, appresa la notizia, si è precipitato sul posto esprimendo vicinanza alla famiglia.

A Sant’Egidio, invece, il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il Carnevale: “Poco fa, un nostro giovane concittadino ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Pagani”, è stato comunicato.

“In segno di lutto e di rispetto per il dolore che ha colpito la sua famiglia e l’intera comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, l’Amministrazione comunale, d’intesa con gli organizzatori, ha deciso di disporre la sospensione immediata di tutti gli eventi previsti per il Carnevale“.

Un altro incidente a Torino

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio, a Torino, un’altra ragazza di 29 anni è morta in piazza Derna a Torino dopo essersi schiantata con l’auto contro un palo della luce. Si chiamava Alessandra Caboni.

La giovane, originaria di Posada (Nuoro), viveva nel capoluogo piemontese con una zia.

In macchina con lei era presente una seconda ragazza, finita in ospedale in codice giallo.