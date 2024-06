Tragico incidente a Costa Volpino vicino Bergamo: scontro tra un'auto e una moto, morto un uomo di 52 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove un motociclista di 52 anni è morto in seguito a un violento scontro con un’automobile. Inutili i tentativi di rianimarlo: l’impatto si è rivelato fatale.

L’incidente a Costa Volpino (Bergamo): morto un 52enne

L’episodio è avvenuto nel Comune bergamasco sulle coste del lago d’Iseo, nella giornata di domenica 30 giugno, intorno alle 14.30.

In particolare, il sinistro si è verificato lungo la Strada provinciale 55 in via Cesare Battisti, all’altezza della Chiesa del Piano in direzione Pisogne. Lo riporta bergamonews.it.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente è avvenuto a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, in via Cesare Battisti

La dinamica

Il 52enne si trovava in sella al proprio mezzo a due ruote quando si è scontrato con una Fiat Panda. Il veicolo proveniva da via Paglia.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero 3 le persone coinvolte: l’uomo che ha perso la vita, una donna di 51 anni e l’uomo alla guida dell’automobile, un anziano di 82 anni.

La 51enne sarebbe stata trasportata in elicottero all’ospedale di Brescia, in codice giallo.

L’intervento dell’elisoccorso decollato da Como si è rivelato vano: per il 52enne non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Clusone, per effettuare i dovuti rilievi.

Intervenute anche 2 ambulanze e un’automedica.

La vittima

La vittima era un motociclista bresciano classe 1971.

L’uomo era residente a Palazzolo sull’Oglio, Comune in provincia di Brescia.