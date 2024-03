Tragico incidente a Cividale del Friuli vicino Udine: violento impatto tra una moto e un'auto, muore 43enne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade di Cividale del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), dove un uomo di 43 anni è morto in un incidente che si è verificato all’altezza dell’incrocio tra la statale 54 e via Alpi Giulie. La vittima era in sella a una moto che si è scontrata con un’automobile.

L’incidente a Cividale del Friuli, in via Alpi Giulie

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 8 marzo a Cividale, all’altezza dell’incrocio tra la statale 54 – che, in quel tratto, prende il nome di via Sanguarzo – e via Alpi Giulie. Lo riporta il Messaggero Veneto.

L’uomo era alla guida di una moto che si è scontrata con un’altra vettura.

Fonte foto: tuttocitta.it La tragedia è avvenuta all’altezza dell’incrocio tra la statale 54 e via Alpi Giulie

Le cause e la dinamica esatta sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari, i vigili del fuoco di Cividale e le forze dell’ordine.

Troppo gravi i traumi riportati dal motociclista: dopo ripetuti tentativi di rianimazione, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Un altro incidente mortale vicino Pescara

Sempre nella giornata di venerdì 8 marzo un incidente sul lungomare di Montesilvano, al confine con Pescara, ha provocato la morte di un altro motociclista.

La vittima sarebbe finita contro la vettura che lo precedeva dopo essere stata tamponata. Si chiamava Vincenzo Mattucci e aveva 49 anni.

L’urto è stato purtroppo fatale. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, i tentativi di rianimazione non hanno sortito l’effetto sperato.

La tragedia si sarebbe verificata vicino allo stabilimento Tre Palme, dove l’uomo lavorava.