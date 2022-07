Tragedia per Giovanni Allevi, trovata morta in casa la sorella Maria Stella: ipotesi suicidio, le indagini

Una tragedia colpisce il compositore Giovanni Allevi. Nelle scorse ore, infatti, è morta la sorella Maria Stella, ennesimo duro colpo da incassare per l’artista alle prese con la battaglia contro il mieloma. La donna, secondo quanto riferito dalle testate locali, è stata ritrovata priva di vita nella propria casa di Ascoli Piceno, dove abitava da sola.

Morta Maria Stella Allevi, cos’è successo

La donna, stando alle prime informazioni giunte da Ascoli, sarebbe stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione. A trovare il corpo è stato un familiare che si è recato a casa di Maria Stella Allevi dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con lei per diverse ore.

Giunto sul posto ed entrato nell’abitazione, la macabra scoperta e la chiamata ai soccorsi che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Fonte foto: ANSA Il compositore, pianista e scrittore Giovanni Allevi

Le indagini sulla morte

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, per cercare di capire cosa sia successo all’interno dell’abitazione e le cause che avrebbero portato al decesso di Maria Stella Allevi. Secondo i primi rilievi per gli inquirenti si potrebbe trattare di un gesto volontario, con l’ipotesi del suicidio presa in forte considerazione.

All’interno dell’abitazione, infatti, non sono stati trovati segni di effrazione, ma neanche al momento un biglietto d’addio che possa giustificare l’eventuale gesto. A chiarire tutto sarà l’autopsia sul corpo della donna che dovrebbe essere effettuata già nelle prossime ore con una ricognizione della salma che è stata portata via dall’abitazione dalle forze dell’ordine.

Allevi e la malattia

Come vi abbiamo detto, la morte della sorella Maria Stella è l’ennesima tragedia vissuta nell’ultimo periodo da Giovanni Allevi. Al compositore, infatti, è stato di recente diagnosticato un mieloma, contro il quale il pianista sta lottando a denti stretti.

L’artista, quando può e riesce, aggiorna sui social tutti i follower sul proprio stato di salute e proprio negli scorsi giorni ha annunciato che dalla malattia è nato un nuovo brano che Allevi ha definito come “una melodia romantica di sorprendente bellezza“. L’obiettivo del pianista è quello di presentare “Mieloma” (questo il nome del brano le cui note corrispondono dalle lettere della malattia) in teatro per festeggiare il trionfo sulla malattia.