Tragedia in spiaggia: donna di 63 anni muore trafitta da un ombrellone davanti alle amiche

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Si stava godendo una mattinata in spiaggia insieme alla amiche quando a causa del forte vento un ombrellone si è sradicato e l’ha trafitta. È morta così Tammy Perreault, una donna americana dell’età di 63 anni. Sconvolte le persone che erano insieme a lei, come anche tutti i bagnanti che hanno assistito alla scena. La tragedia si è verificata mercoledì 10 agosto sulla costa di Garden City, in South Carolina, nella parte orientale degli Stati Uniti.

South Carolina, muore in spiaggia trafitta da un ombrellone: la testimonianza

A riportare l’accaduto, che si è consumato nel giro di pochi attimi, sono stati i media americani.

Secondo la testimonianza di una delle amiche della vittima l’ombrellone è stato trascinato da una raffica di vento nel punto della spiaggia in cui stavano prendendo il sole. “Quando abbiamo cercato di evitare il peggio era ormai troppo tardi”, ha dichiarato.

Fonte foto: 123RF

La 63enne non avrebbe perciò avuto nemmeno il tempo di proteggersi: come riferito dalla stampa locale l’ombrellone l’ha colpita al petto come un proiettile.

I soccorsi e la morte in ospedale

Non si è trattata di una morte sul colpo. Immediatamente dopo l’incidente la donna è stata assistita in attesa dell’arrivo dei soccorritori, che l’hanno poi trasportata d’urgenza in ospedale.

Circa un’ora dopo il ricovero è deceduta a causa del grave trauma toracico riportato. Sotto choc le sue amiche, che dopo aver assistito al drammatico incidente hanno atteso con ansia nella sala d’attesa della struttura.

“È una morte terribile, i nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici della vittima mentre attraversano questo momento difficile”, ha commentato il portavoce dell’Horry County Emergency Management.

Gli incidenti causati dagli ombrelloni

Quello accaduto alla donna di 63 anni può sembrare un incidente insolito e ai limiti dell’assurdo, ma non è raro che gli ombrelloni da spiaggia causino ferite gravi o mortali.

Secondo le stime fornite dalla U.S. Consumer Product Safety Commission tra il 2010 e il 2018 si sono registrati circa 3mila infortuni correlati proprio agli ombrelloni.

Dopo un gravissimo episodio accaduto nel 2016 due senatori della Virginia, Tim Kaine e Mark Warner, avevano chiesto di rivedere alcune norme sulla sicurezza per i parasole da spiaggia.