Tragedia durante la demolizione del ponte in Belgio, almeno un morto e due feriti: il video del crollo

Drammatico incidente in Belgio, dove un ponte autostradale in fase di demolizione è improvvisamente crollato, causando la morte di un uomo e il ferimento di almeno due persone. La tragedia si è verificata lungo la E42, nei pressi della città di La Louvière, nel sud del paese. Il ponte, che attraversava il Canal du Centre, era stato chiuso al traffico per consentire i lavori di manutenzione in vista della sua ricostruzione.

Crollato un ponte in Belgio, un morto

Come riporta Ansa, l’incidente è avvenuto venerdì 7 marzo durante le operazioni di demolizione controllata della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, una sezione del ponte è improvvisamente collassata, travolgendo operai e mezzi presenti nella zona di lavoro.

Fonte foto: Getty Images

Il ponte crollato in Belgio, lungo la E42, nei pressi della città di La Louvière, nel sud del paese

Le squadre di emergenza sono accorse immediatamente sul posto, ma per uno degli operai coinvolti non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Altre due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave.

Il video della tragedia

Un video diffuso sui social mostra il momento del crollo, con una parte del ponte che si abbatte sulla chiatta sottostante, causando una scena di devastazione.

Il ponte coinvolto nell’incidente faceva parte dell’autostrada E42, un’importante arteria stradale che collega Liegi a Lille. La struttura era in manutenzione da tempo e la sua demolizione era necessaria per consentire la ricostruzione di un nuovo ponte più moderno e sicuro.

Un ponte gemello, situato a pochi metri di distanza, era stato già sottoposto a lavori di ristrutturazione negli anni precedenti ed è stato chiuso per precauzione dopo il crollo.

Le indagini

Le autorità del Belgio hanno avviato un’inchiesta per chiarire le cause del crollo. Gli investigatori stanno analizzando la dinamica dell’incidente e valutando se vi siano state negligenze o errori strutturali durante le operazioni di demolizione.

Gli esperti dovranno stabilire se il cedimento sia stato causato da un errore umano, un cedimento strutturale o problemi legati alle attrezzature utilizzate.

Nel frattempo, la comunità locale è sotto shock per l’accaduto, mentre i familiari delle vittime attendono risposte su una tragedia che forse poteva essere evitata.