Tragedia alla Saras, operaio cade da un pontile della raffineria e muore annegato

Tragico incidente nella raffineria Saras di Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari. Nel corso della mattina di oggi, mercoledì 17 agosto, un operaio è morto annegato dopo essere caduto da un pontile. Il dramma si sarebbe verificato intorno alle 9,30.

Operaio morto annegato alla Saras: cosa è successo

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni sulla tragedia, l’uomo che ha perso la vita lavorava per una ditta esterna.

Come riportato dall’Unione Sarda, la vittima si trovava su uno dei pontili della raffineria per smontare un ponteggio con l’aiuto di alcuni colleghi.

Fonte foto: IPA Panoramica di una delle aree industriali della raffineria Saras a Sarroch

Per cause in fase di accertamento l’operaio è scivolato cadendo in mare da circa un metro e mezzo d’altezza.

Nonostante i colleghi presenti abbiano provato a lanciargli una ciambella per consentirgli di restare a galla, non è riuscito a salvarsi: è morto annegato. Le indagini sono ancora in corso.

Inutili i soccorsi: recuperato il corpo

Sul posto dell’incidente sono intervenuti il personale della squadra interna della Saras per le emergenze e i Vigili del fuoco.

Quando il corpo dell’operaio è stato recuperato non c’era già più nulla da fare.

“Siamo vicini alla famiglia dell’operaio morto tragicamente durante le ore di lavoro”, ha dichiarato all’Ansa Stefano Fais, segretario organizzativo Filctem Cgil Cagliari Rsu Rlsa Saras-Sarlux”.

“Avremo modo e tempo di fare tutte le analisi del caso – ha aggiunto – parlare ancora una volta di un incidente mortale sul lavoro ci crea forte preoccupazione”.

Chi è la vittima dell’incidente

Secondo quanto si apprende dall’Unione Sarda l’operaio annegato alla Saras lavorava per un’impresa d’appalto denominata Turismar.

Si chiamava Stefano Nonnis, aveva 42 anni ed era originario di Santadi, dove era tornato qualche mese fa.

La notizia si è subito diffusa nel paese. Il primo cittadino Massimo Impera, come riportato da Casteddu Online, ha spiegato che è “un dramma che sconvolge tutta la nostra comunità. “Conoscevo Stefano molto bene – ha detto – eravamo cari amici”.