Tragedia a Parigi, padre getta i figli dalla finestra del quinto piano e poi si suicida

Tragedia nel quattordicesimo arrondissement di Parigi. Un uomo, dopo una lite con la compagna, ha gettato dalla finestra del suo appartamento al quinto piano i due figli e poi si è suicidato.

Getta i figli dalla finestra e poi si suicida

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, che indaga sul caso, l’uomo e la compagna avrebbero avuto una violenta discussione la mattina del 7 luglio.

Come riporta RaiNews, al culmine della lite l’uomo avrebbe afferrato i due bambini e li avrebbe gettati dalla finestra.

Fonte foto: iStock

La polizia sta indagando sul caso di omicidio-suicidio di Parigi

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Le condizioni dei due bambini e le indagini

I due bambini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove sono stati ricoverati in condizioni gravissime a causa delle ferite riportate nella caduta.

L’uomo, invece, è morto. La polizia ha confermato il decesso e ha avviato un’indagine per tentato omicidio e suicidio.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i fatti con esattezza e di determinare le cause che hanno portato al tragico gesto dell’uomo. Al momento, non si esclude alcuna pista.

I casi di Rimini e Ravenna

Quanto successo a Parigi riporta alla mente la tragedia di Rimini dove una donna di 40 anni, Graziana Todaro, ha stroncato la sua vita e quella del figlio di 6 anni lanciandosi dal tetto di un condominio.

Il dramma si è consumato il 5 luglio in via delle Piante, nella zona Celle. La donna, commessa in un negozio di profumerie, soffriva di depressione ed era in cura con farmaci antidepressivi.

Nella sua borsa, i carabinieri hanno trovato alcuni biglietti d’addio che lasciano poco spazio a dubbi sulla sua intenzione suicida.

Questo tragico fatto, a sua volta, è molto simile a un altro episodio, avvenuto a Ravenna pochi mesi fa: una donna di 41 anni, già in cura per problemi psichici, si era gettata nel vuoto con la figlia di 6 anni e il cane.