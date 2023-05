Traffico sulla FiPiLi dopo maxi tamponamento a Pontedera: 7 auto coinvolte, una si ribalta. Coda chilometrica

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Lunghe code e traffico in tilt sulla superstrada Fi-Pi-Li tra Pontedera e Ponsacco, in direzione Pisa, per un tamponamento a catena fra sette auto. L’incidente, avvenuto nella mattina di martedì 9 maggio 2023 all’altezza dello svincolo di Pontedera est, ha provocato una coda di circa 10 chilometri.

Maxi tamponamento, sulla FiPiLI si ribalta un’auto

Ben sette sono le auto che sono rimaste coinvolte nel grave incidente che ha paralizzato il traffico sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li). Secondo quanto si apprende tra i mezzi coinvolti ci sarebbe anche un’auto che si è ribaltata.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro che ha provocato il maxi tamponamento. Non si hanno notizie sulle condizioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco due ambulanze ordinarie, e sono intervenuti i vigili del fuoco.

Incidente anche tra Ginestra e Scandicci

Non bastasse il grave incidente avvenuto allo svincolo per Pontedera, la superstrada è andata in tilt anche per un altro incidente avvenuto tra Ginestra e Scandicci.

Secondo quanto riferito dai media locali, infatti, un tamponamento tra due auto avrebbe paralizzato il traffico creando code chilometriche nella mattina di martedì 9 maggio 2023.

Traffico e caos dopo gli incidenti

Come rende noto l’account Twitter di Muoversi in Toscana, il traffico sulla FiPiLi è andato letteralmente in tilt a partire dalle 8 di questa mattina.

Tra l’incidente avvenuto a Pontedera e quello tra Ginestra e Scandicci, infatti, si sono venute a formare code di circa 10 chilometri che ora dopo ora aumentano sempre più.

File e traffico non soltanto in direzione Pisa, ma anche nelle corsie opposte dove gli automobilisti incuriositi hanno rallentato per guardare cosa fosse successo dall’altro lato della superstrada.

L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di risolvere gradualmente l’ingorgo, anche se nelle ore successive agli incidenti diversi sono stati gli automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati nel traffico.

A tutti gli altri conducenti che giungevano sulla FiPiLi è stato consigliato un percorso alternativo per non alimentare la coda chilometrica formatasi in mattinata.