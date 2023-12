Traffico per il Ponte dell'Immacolata con l'incognita meteo: quando è previsto il bollino nero

Il Ponte dell’Immacolata è nel vivo ma il traffico dei vacanzieri, che ha già registrato numerose code e rallentamenti sulle autostrade e sulle arterie extraurbane, non ha ancora dato il peggio di sé. Sul rientro pesa inoltre l’incognita maltempo.

Traffico da bollino nero per il 10 dicembre

Il mini esodo per il Ponte dell’Immacolata è iniziato fra la serata di giovedì 7 e la mattina di venerdì 8 ottobre.

Tranne che per i milanesi che hanno anticipato la fuga di 24 ore accorpando al ponte nazionale anche la festa di Sant’Ambrogio, patrono della città.

Fonte foto: ANSA

Nella giornata di sabato 9 dicembre segnalato traffico intenso fin dalle prime ore del mattino.

Situazione che potrebbe aggravarsi durante le ore pomeridiane con i primi rientri verso le grandi città.

Il picco di traffico è previsto per domenica 10 dicembre. Le previsioni danno bollino nero in particolare su alcuni tratti come l’autostrada del Brennero in direzione sud durante la mattina. La situazione sarà lievemente meno critica dalle ore 18:00.

Traffico sensibilmente più scorrevole durante le ore serali e notturne.

Agli irriducibili del ponte che volessero fare rientro in città alle prime ore di lunedì 11 si segnala una situazione potenzialmente critica: secondo il servizio Info Viaggiando sulla A4 Venezia-Trieste, in direzione Venezia, si prevede traffico sostenuto per l’intera giornata. Situazione che si protrarrà anche per martedì 12.

Meteo incerto durante il rientro

Quello in corso è un Ponte dell’Immacolata caratterizzato dalla variabilità meteo.

Perturbazioni lungo varie zone del Centro-Nord tra la fine di sabato 9 e le prime ore di domenica 10 con deboli piogge su Toscana e alto Lazio.

Le nubi, con piogge locali, si sposteranno poi verso il Sud nel pomeriggio di domenica prima di disperdersi entro la fine della serata.

Nebbia a Milano

Si segnala rischio di nevicate nella pianura piemontese. Segnalata anche la presenza della nebbia nelle valli del Nord e, in particolare, nel Milanese.

Nella mattinata di sabato 9 i residenti nel capoluogo lombardo si sono svegliati con la città coperta da una fitta coltre di nebbia.

Durante tutto il Ponte dell’Immacolata dura il parziale divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada, attivo dalle 9:00 alle 22:00 fino al 10 dicembre.

Prima di mettersi in viaggio si consiglia di consultare il meteo e le condizioni del traffico delle zone che si prevede di attraversare.