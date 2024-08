Traffico lungo le autostrade da bollino nero, previsioni per il weekend 10 e 11 agosto: dove aspettarsi code

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Traffico lungo le autostrade da bollino nero. Le previsioni per il weekend del 10 e 11 agosto parlano di un fine settimana da incubo per quanti si metteranno in viaggio: quelli in arrivo saranno i giorni più trafficati, ecco dove si concentreranno le code.

Traffico nel weekend che porta a Ferragosto: le ultime

Il secondo weekend di agosto vedrà muoversi moltissimi italiani in vista del Ferragosto.

La viabilità sarà fortemente impattata lungo la rete Anas dove ci si attende traffico in costante aumento.

Giorni da bollino nero sulle autostrade: le previsioni

Bollino nero per la mattinata di sabato 10 agosto, rosso per il pomeriggio di venerdì 9 agosto e per la giornata di domenica 11.

Gli italiani si sposteranno dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Diversi gli itinerari interessati: dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica fino ai valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia.

Occhio anche al traffico di ritorno. Ci sarà un grande flusso verso i centri urbani a partire dal tardo pomeriggio di domenica.

Traffico nel weekend: dove ci saranno le code

Ma dove si concentreranno le maggiori code? Come riporta Ansa, il traffico toccherà soprattutto la A2, le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore“, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara, la strada statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, la SS7 “Appia“, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), le direttrici SS1 Aurelia e SS16 “Adriatica“.

Traffico atteso anche al nord. Qui attenzione per chi viaggia sui Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, sulla SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, sulla SS45 “di Val Trebbia” in Liguria, sulla SS26 “della Valle D’Aosta” e sulla SS309 “Romea”.

Per avere maggiori informazioni su bollini e viabilità, si può consultare il sito di Anas e quello di Viabilità Italia. In vista degli alti volumi di traffico inoltre Anas ha potenziato il personale e bloccato il 70% dei cantieri attivi, fino al 3 settembre. È stato disposto inoltre il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle ore 16 alle 22 per venerdì, dalle 8 alle 22 per sabato 10 agosto e dalle 7 alle 22 per domenica.