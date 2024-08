Traffico da bollino rosso sulle autostrade, previsioni del weekend: controesodo, le strade più congestionate

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Traffico da bollino rosso previsto per il weekend che va da venerdì 23 agosto fino alla serata di domenica 25 agosto. Le autostrade italiane si riempiranno di code e traffico, a causa dell’imminente controesodo che riporterà gli italiani al rientro dalle loro vacanze. Ad essere interessati saranno soprattutto i tratti autostradali che, dalle località vacanziere di mare o di montagna, conducono alle grandi città del Nord e del Centro Italia.

Traffico da bollino rosso: autostrade bloccate dal controesodo

Secondo Adnkronos, un traffico da bollino rosso riguarderà soprattutto le autostrade principali. L’aumento del traffico è dovuto agli spostamenti che avverranno tra venerdì 23 e domenica 25 agosto per via del controesodo dovuto al rientro dalle vacanze per la maggior parte degli italiani.

Ci si aspettano code e incolonnamenti sulla A2, oltre che sulla A19 Palermo-Catania e sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Le previsioni parlano di code e rallentamenti che si protrarranno fino a domenica 25 agosto

Previsti inoltre possibili congestionamenti del traffico sulla A91 Roma Fiumicino.

Traffico in aumento anche sui Raccordi Autostradali del Nord: in particolare, si segnalano possibili incolonnamenti nel RA10 in Piemonte e nei RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia.

Controesodo, non solo autostrade: le previsioni per il weekend

Sarà un weekend con traffico da bollino rosso non solo sulle autostrade, ma anche sulle Strade Statali.

Le previsioni parlano infatti di possibili intensificazioni di traffico sulle le Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria.

Sulle Isole, da segnalare possibili congestioni sulla SS 131 in Sardegna.

Per quanto concerne il Centro Italia, da attenzionare la SS 148 in Lazio, le SS675 e SS3 bis in Umbria, Toscana, Emilia Romagna, le direttrici SS1 Aurelia e la SS16 Adriatica.

Quest’ultima garantisce collegamenti tra diverse Regioni, quali Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto.

Al Nord, ci si aspettano aumenti di traffico sulle SS 36, SS 45, la SS 26, SS 309 ed SS 51.

Cantieri sospesi fino a settembre

Ben consapevole del controesodo che metterà a dura prova il traffico su strade e autostrade italiane, ANAS ha recentemente provveduto alla sospensione di parte dei propri cantieri, al fine di agevolare la circolazione dei mezzi.

Già nel periodo precedente all’esodo di Ferragosto, sono stati sospesi un totale di 906 cantieri su 1278. Tale sospensione si protrarrà fino al prossimo 3 settembre.