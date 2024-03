Traffico a Pasqua e Pasquetta con le previsioni sull'esodo nel weekend lungo: i giorni e gli orari più critici

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’ultimo weekend di marzo si chiude con la Pasqua, domenica 31 marzo. Tanti gli italiani in viaggio, anche per approfittare della giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile. Quali sono i giorni e gli orari critici dal punto di vista del traffico: le previsioni.

Traffico a Pasqua e Pasquetta, i limite per i mezzi pesanti

La polizia ha reso noto che i mezzi pesanti (con massa superiore a 7,5 tonnellate) non potranno circolare fuori dai centri abitati per non avere un impatto sul traffico, dati i giorni di Pasqua e Pasquetta. I limiti riguardano le fasce orarie dei seguenti giorni:

venerdì 29 marzo: dalle 14 alle 22;

dalle 14 alle 22; sabato 30 marzo: dalle 9 alle 16

dalle 9 alle 16 domenica 31 marzo: dalle 9 alle 22

dalle 9 alle 22 lunedì 1 aprile: dalle 9 alle 22

dalle 9 alle 22 martedì 2 aprile: dalle 9 alle 14

Inoltre, dal punto di vista dell’intensità del traffico, ecco il bollino fino al 7 aprile, tenendo conto di partenze e rientri:

Fonte foto: Polizia La bollinatura sulle previsioni del traffico nel weekend lungo di Pasqua e Pasquetta, ma non solo

Almeno 4 milioni di italiani in viaggio

Anas riferisce che dovrebbero essere circa 4 milioni gli italiani in viaggio, per 32 milioni di transiti sulla rete stradale e autostradale.

Anche per questo ha deciso di rimuovere 404 cantieri (il 63% del totale): sui restanti 242 cantieri inamovibili è stato invece previsto un programma di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi per le tratte più critiche.

Le destinazioni preferite dai turisti si confermano Toscana, Puglia, Campania e Sicilia.

Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici a partire da martedì 2 aprile.

Tra gli itinerari interessati:

Lazio: il Grande Raccordo Anulare e la A91 Roma-Fiumicino;

il Grande Raccordo Anulare e la A91 Roma-Fiumicino; nel Milanese: statale 36 del Lago di Como e dello Spluga;

statale 36 del Lago di Como e dello Spluga; Torino: Raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle.

E ancora flussi intensi previsti su:

A2 Autostrada del “Mediterraneo”;

strada statale 1 “Via Aurelia”;

strada statale 675 “Umbro-Laziale”;

strada statale 3 “bis Tiberina”;

strada statale 16 “Adriatica” tra la Puglia e il Veneto;

strada statale 7 “Quater Domitiana” in Campania.

Il vademecum da seguire prima di mettersi alla guida e durante il viaggio

La polizia ha diffuso anche un vademecum da seguire prima di mettersi al volante e durante il viaggio.

Prima di partire

verificare l’efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

evitare pasti abbondanti e alcool;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio

tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;

non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.).

fare soste frequenti;

moderare la velocità;

mantenere la distanza di sicurezza;

usare prudenza nei sorpassi;

non impegnare mai la corsia di emergenza;

sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Come restare aggiornati sul traffico

Infine, il consiglio da seguire per restare sempre aggiornati sul traffico, anche a Pasqua e Pasquetta:

numero gratuito 1518;

www.cciss.it

trasmissioni di Rai-Isoradio;

notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai;

Televideo Rai;

app VAI;

numero unico 800.841.148;

www.aiscat.it.