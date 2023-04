Tra gli astronauti in partenza per la Luna con Artemis II anche una donna e un afroamericano: è la prima volta

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La Nasa ha annunciato i nomi degli astronauti che torneranno in viaggio verso la Luna oltre 50 anni dopo l’ultima volta: l’equipaggio sarà composto dal canadese Jeremy Hansen e da tre statunitensi, Reid Wiseman insieme alla prima donna e il primo afroamericano assegnati a una missione lunare, Christina Koch e Victor Glover.

Artemis II, rivelato l’equipaggio

L’agenzia spaziale americana li ha selezionati dalla lista di 41 profili ritenuti idonei per il volo di 10 giorni previsto l’anno prossimo attorno al nostro satellite, che porterà l’uomo nel punto più lontano dalla Terra mai raggiunto nella storia dell’esplorazione dello spazio.

“Abbiamo scelto di tornare sulla Luna per arrivare su Marte a acquisire nuove conoscenze, è il nostro Dna, è ciò che siamo – ha annunciato l’amministratore della Nasa, Bill Nelson. Per esplorare, per scoprire, per sognare. Verso la Luna, Marte e oltre“.

Il lancio di Artemis II, in programma per la fine del 2024, costituisce la base di partenza per riportare gli astronauti a calcare il suolo lunare a 51 anni di distanza dall’ultimo allunaggio della missione Apollo 17, nel 1972.

Nel programma spaziale è previsto lo sbarco sulla superficie del nostro satellite entro la fine di questo decennio con Artemis III, che dovrebbe permettere di stabilire sulla superficie un avamposto da usare come trampolino di lancio per la futura esplorazione umana di Marte.

Artemis II: la missione

La missione in calendario per novembre dell’anno prossimo è stata preceduta da Artemis I, completata a dicembre 2022 dopo un volo di 25 giorni senza equipaggio, che ha permesso di testare con successo lo Space launch system, il razzo più potente in attività, e la navicella spaziale Orion.

L’obiettivo del viaggio di 10 giorni attorno alla Luna e ritorno sarà quello di verificare il corretto funzionamento dei sistema di supporto alla vita e delle attività sulla navicella.

Fonte foto: ANSA L’ispezione della navicella Orion dopo il rientro nell’atmosfera dalla missione Artemis I

Gli astronauti orbiteranno per un breve passaggio vicino alla faccia nascosta del satellite, raggiungendo il punto dello spazio più lontano nel quale l’uomo si è mai spinto, a 370mila chilometri di distanza dalla Terra.

Dopo aver portato a termine una serie di attività per provare l’affidabilità della navicella Orion, usando la gravità lunare come una fionda l’equipaggio tornerà sulla rotta verso il nostro pianeta in un viaggio senza propulsione che si concluderà con l’ammaraggio.

Annunciato l’equipaggio di Artemis II: chi sono

Come prima donna sulla Luna si candida Christina Koch, 44 anni, nominata specialista di missione per il sorvolo lunare nell’equipaggio di Artemis II, prima astronauta nella storia. L’ingegnere americano ha fatto già parte delle tre passeggiate spaziali tutte al femminile della Nasa e detiene già il record per il volo spaziale continuo più lungo da parte di una donna.

Per rimettere piede sul nostro satellite c’è anche il nome di Victor Glover, 46 anni: aviatore della US Navy e veterano di quattro missioni sarà il pilota di Artemis II e il primo astronauta nero mai inviato in missione lunare.

A completare l’equipaggio ci sono Jeremy Hansen, il 47enne colonnello della Royal Canadian Air Force e primo canadese mai scelto per un volo sulla Luna, come specialista di missione, e il coetaneo Reid Wiseman, un altro ex pilota di caccia della US Navy, nominato comandante della missione.