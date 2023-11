Tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è davvero finita? L'indiscrezione del settimanale Oggi sul loro rapporto

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno potrebbero avere ancora un rapporto in corso. L’ex coppia continua a intrattenere il pubblico con aneddoti e foto, come quelle di ieri che hanno immortalato il giornalista in un supermercato di Roma insieme alla figlia Ginevra. È invece la rubrica Forse non tutti sanno che del settimanale Oggi a mettere il dubbio: “Siamo davvero sicuri che tra Giorgia Meloni (46) e Andrea Giambruno (42) sia davvero finita?”.

Una rottura politica?

Il settimanale Oggi accenna a un dubbio che da tempo, dal giorno della fine pubblica della relazione, circola in rete. L’ipotesi vuole Giorgia Meloni aver lasciato Andrea Giambruno solo per una questione di opportunità politica (teoria che si affianca a un’altra tesi, ovvero quella dell’attacco da parte della famiglia Berlusconi).

Secondo la rubrica Forse non tutti sanno che, l’ex coppia continua a sentirsi ben oltre il rapporto cordiale necessario per la condivisione del lavoro di cura della figlia Ginevra.

Fonte foto: ANSA Andrea Giambruno e la figlia Ginevra durante la cerimonia a Roma (22 ottobre 2022)

“Comunicazione cordiale e tenera”

Oggi scrive che da un mese a questa parte i due continuerebbero a sentirsi di frequente. Tra di loro ci sarebbe una “comunicazione cordiale e tenera, non soltanto per amore della figlia Ginevra”.

Da una parte Giambruno è pronto a dare battaglia affinché vengano riconosciute le immagini che lo ritraggono come un “attacco mediatico”; dall’altra Giorgia Meloni (scrive ancora il settimanale) “cerca di contenerlo e rassicurarlo”. Lo aveva detto la premier, dopotutto, che era pronto a difenderlo.

La figlia Ginevra

Negli ultimi giorni stanno circolando diverse notizie che vedono protagonista diretta o in maniera indiretta Ginevra, la figlia di Meloni e Giambruno e il suo rapporto con i genitori. Ieri le foto al supermercato di Roma con il padre, ma anche la festa di Halloween alla quale è stata accompagnata.

Retroscena della vita privata di due persone che potrebbero anche solo aver preso una pausa nel loro rapporto, ma che interessa la penisola per il ruolo politico che investe Meloni. Il dubbio rimane: è davvero finita?