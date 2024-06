Toyota e Mazda fermano la vendita di tre auto per problemi di sicurezza e crash test: i modelli coinvolti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

I marchi Toyota e Mazda hanno momentaneamente sospeso le spedizioni e la vendita di alcuni modelli di auto. La decisione fa seguito alla rilevazione, da parte del ministero dei Trasporti del Giappone, di problemi di sicurezza e irregolarità nei crash test, effettuati per le richieste di certificazione delle vetture. Irregolarità sono state riscontrate anche in veicoli Honda, Suzuki e Yamaha.

Toyota sospende la vendita di alcune auto: problemi nei crash test effettuati per alcuni modelli

Come riportato da Il Sole 24 Ore, Toyota ha sospeso la spedizione e la vendita di 3 modelli di vetture fabbricati in territorio giapponese: Corolla Fielder, Corolla Axio e Yaris Cross.

Tali modelli “sono stati testati utilizzando metodi diversi dagli standard governativi“, secondo quanto riferito dalla casa automobilistica stessa.

Fonte foto: ANSA Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, alla fine della conferenza stampa indetta a Tokyo dopo la notizia del ritiro dei modelli

“Dati inadeguati” ed “errori nei crash test” sarebbero infatti stati inclusi nei test di protezione dei guidatori e dei pedoni.

Sempre secondo Toyota, a ogni modo, “non sussistono violazioni di leggi e regolamenti. Di conseguenza, non è necessario interrompere l’utilizzo dei veicoli in questione” nel caso si sia in possesso di uno di essi.

Nel frattempo, il ministero nipponico ha comunicato che nella giornata di martedì 4 giugno svolgerà un’ispezione nella sede centrale di Toyota.

Le spedizioni fermate da Mazda e Yamaha

Mazda, a sua volta, ha interrotto le spedizioni di 2 modelli (e di altri 2 non più in produzione).

Per quanto riguarda Yamaha, il veicolo soggetto a esame è una moto sportiva.

In seguito alla notizia – riporta sempre Il Sole 24 Ore – le azioni di Toyota e Mazda sono calate rispettivamente dell’1,8% e del 3,3%.

L’inchiesta precedente sulla sicurezza

Nel dicembre 2023 l’inchiesta di un comitato indipendente aveva rivelato irregolarità nei test di sicurezza dei alcune vetture Daihatsu – controllata di Toyota – che risalivano fino al 1989.

L’indagine aveva dimostrato come Daihatsu avesse manipolato i test, in particolar modo quelli legati al controllo degli airbag e alla struttura delle porte dei veicoli.

Il marchio aveva ammesso di aver falsificato i collaudi per un totale di 64 modelli (inclusi quelli venduti sotto il marchio Toyota) e in collaborazione con altre case quali Mazda e Subaru.