Totò Schillaci ricoverato per il tumore al colon: come sta e la richiesta della moglie dall'ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le condizioni di salute di Totò Schillaci tengono col fiato sospeso non solo Palermo ma l’intero mondo sportivo. Ricoverato presso il reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo, Schillaci è ricoverato per un tumore al colon che, dopo due interventi chirurgici, è tornato a farsi vivo negli ultimi mesi.

Totò Schillaci ricoverato in ospedale

Il calciatore palermitano è stato ricoverato nuovamente a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Dopo una lunga cura contro il cancro al colon, che sembrava essere stata vinta con due interventi chirurgici, la malattia è tornata a farsi sentire con forza.

Fonte foto: ANSA In foto Totò Schillaci, ricoverato in ospedale per complicanze dovute al tumore al colon

Da domenica infatti l’ex calciatore si trova al reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo, dove familiari e amici si radunano all’esterno dell’edificio, sperando in notizie positive.

Come sta?

Le informazioni ufficiali diffuse dall’ospedale sono poche e riservate e anche i familiari preferiscono non divulgare molti dettagli sulle condizioni di Schillaci.

La situazione viene descritta come “stazionaria”, né in miglioramento né in peggioramento. I fan, che lo ricordano per le sue straordinarie imprese calcistiche, si affidano alla speranza.

Nel frattempo, sui social, il sostegno è continuo, con messaggi di affetto che arrivano da tutta Italia, dimostrando quanto Schillaci resti una figura amata e rispettata.

Il messaggio della moglie

Barbara, la moglie di Totò Schillaci, è rimasta al suo fianco per tutto il percorso di questa difficile malattia.

Nonostante la stanchezza, continua a rispondere a chi le chiede notizie del marito. In una breve dichiarazione, ha confermato che non ci sono grandi novità, ma ha chiesto a tutti di rispettare il loro momento delicato.

Ha voluto rassicurare i presenti e i sostenitori: “Vi chiedo di rispettare il nostro momento, capisco tutta questa attenzione, ma la situazione è stazionaria”.