Totò Schillaci ricordato da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, colonna sonora delle Notti Magiche di Italia '90

Tra le personalità che si sono espresse sulla morte del capo cannoniere Totò Schillaci non potevano mancare Edoardo Bennato e Gianna Nannini. I due cantautori sono sempre stati legati da un filo sottilissimo, con il campione del calcio italiano prematuramente scomparso. Erano i mondiali di Italia ’90 e la colonna sonora del campionato era Un’estate italiana, interpretata proprio dai due artisti. Per questo in un triste giorno come questo 18 settembre, Bennato e Nannini non sono rimasti in silenzio.

Il pensiero di Edoardo Bennato e Gianna Nannini

Edoardo Bennato ha affidato a La Presse il suo ricordo di Totò Schillaci. Le sue parole: “Schillaci, siciliano semplice, che ci ha regalato tante emozioni, resta nei cuori di tutti gli italiani”.

Totò Schillaci è morto a 59 anni mentre si trovava all’ospedale Civico di Palermo per complicazioni dovute al tumore al colon contro il quale stava lottando.

Fonte foto: ANSA Totò Schillaci (al centro) è morto a Palermo a 59 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Tra le personalità che lo ricordano spuntano anche i nomi di Edoardo Bennato e Gianna Nannini

Sui social, invece, Gianna Nannini si limita a poche parole, ma lascia parlare le immagini. “Ciao grande Totò”, scrive la rocker senese, che al suo messaggio allega uno scatto iconico del campione scomparso, immortalato durante il mondiale di Italia ’90 con il sorriso felice e un braccio alzato in segno di vittoria.

La mattina del 18 settembre sono arrivati anche i commenti dei politici, da Giorgia Meloni a Giuseppe Conte, ma anche di Matteo Renzi e Matteo Salvini.

I funerali

Per rendere omaggio al campione scomparso, la camera ardente è stata allestita presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo. I visitatori e gli ammiratori possono salutare Schillaci dalle 16 alle 22 di mercoledì 18 settembre e dalle 7 alle 22 di giovedì 19.

Secondo le prime indiscrezioni, i funerali del Pallone d’Oro potrebbero essere celebrati venerdì 20 settembre.

Come è morto Totò Schillaci

Come già detto, da tempo Totò Schillaci lottava contro un tumore al colon. Le sue condizioni si erano aggravate poche settimane prima della morte, e il campione italiano era stato sottoposto a due interventi chirurgici.

Un ulteriore aggravamento si era verificato il 7 settembre, quando il quadro clinico di Totò Schillaci era stato compromesso da una sopraggiunta polmonite.