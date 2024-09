Totò Schillaci morto, fissata la data dei funerali a Palermo: prima due giorni di camera ardente allo stadio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tutto il mondo del calcio e non solo piange la morte di Totò Schillaci, scomparso all’età di 59 anni nella giornata di mercoledì 18 settembre all’ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato da giorni. La camera ardente è stata allestita allo stadio cittadino: sarà aperta per due giorni, poi si terranno i funerali.

Morto Totò Schillaci, la camera ardente allo stadio di Palermo

Come annunciato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la camera ardente per Totò Schillaci è stata allestita nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera.

Nel primo pomeriggio la salma dell’ex calciatore della Juventus, eroe delle Notte Magiche al Mondiale di Italia ’90, è stato trasportato dalla camera mortuaria dell’ospedale allo stadio.

Fonte foto: ANSA Il trasporto della bara di Totò Schillaci dall’ospedale allo stadio

Come riporta Palermo Today, all’uscita della bara c’erano tante persone – parenti, amici, conoscenti e fan – giunte lì per dare l’ultimo saluto all’ex campione azzurro.

Tanta commozione tra i presenti, la partenza della salma verso la camera ardente è stata salutata con un lungo applauso.

Aperta la camera ardente

Come riporta Ansa, nonostante il maltempo diverse decine di tifosi hanno aspettato l’arrivo della bara di Schillaci nel piazzale antistante lo stadio Renzo Barbera.

Aperta la camera ardente, oggi dalle 16 alle 22 e domani, giovedì 19 settembre, dalle 7 alle 22.

Quando i funerali di Schillaci

I funerali di Salvatore, per tutti Totò, Schillaci si terranno venerdì 20 settembre alle ore 11.30 nella cattedrale di Palermo.

Il saluto di Roberto Baggio

Tra i primi che hanno ricordato Schillaci sui social c’è l’ex compagno di squadra Roberto Baggio, che con lui ha fatto sognare gli italiani durante i mondiali di Italia ’90.

“Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre”, ha scritto Baggio su Instagram postando una foto che li ritrae insieme in maglia azzurra.