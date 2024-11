Torrente esondato a Torre Archirafi, auto trascinate via da acqua e fango: finite in mare, i video drammatici

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Travolta dall’acqua e dal fango. Torre Archirafi, frazione di Riposto in provincia di Catania, mercoledì 13 novembre è stata completamente sommersa dal torrente Babbo: travolte diverse auto, trascinate verso il mare. La speranza è che si tratti di veicoli precedentemente parcheggiati, senza nessuno a bordo.

L’apocalisse a Torre Archirafi dopo il torrente esondato

Il torrente Babbo è esondato a Torre Archirafi, scatenando una vera e propria apocalisse.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbero oltre 30 le richieste di soccorso a causa delle strade si sono trasformate in fiumi.

Torre Archirafi, in provincia di Catania, dove è esondato il torrente Babbo

Auto trascinate dal fango e finite in mare

Diverse auto sono state trascinate da acqua e fango, finendo addirittura in mare.

Al momento non ci sarebbero dispersi: la speranza è che i veicoli fossero parcheggiati, senza nessuno a bordo.

In rete, sui social, sono stati postati alcuni video che testimoniano la furia del maltempo.

Il video delle case allagate a Torre Archirafi

Garage invasi dall’acqua: Torre Archirafi come Valencia

Nel Catanese si sono ripetute le scene recentemente viste a Valencia, con auto trascinate dalla furia dell’acqua e finite in mare, automobilisti in strada intrappolati nelle loro vetture e salvati dai Vigili del fuoco.

Persone salvate da un supermercato allagato

Ad Aci Sant’Antonio i vigili del fuoco hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati in via Aldo Moro: nella stessa zona altre persone erano rimaste dentro un supermercato completamente allagato.

Problemi anche ad Acireale, una persona è stata portata via da casa sua, in via Rocco Chinnici: era stata invasa dall’acqua.

Il video pubblicato da Luca Zaia

La situazione dell’ennesimo nubifragio drammatico ha colpito tutta Italia.

Compreso il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che su Instagram ha pubblicato un messaggio di vicinanza a Torre Archirafi, “dove le strade si sono trasformate in fiumi”.