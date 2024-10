Torrente esondato a Maida vicino Catanzaro, auto inghiottita da una voragine nella strada: salvo il conducente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’Italia ancora nella morsa del maltempo, che nelle ultime ore sta interessando soprattutto le regioni del Sud. Disagi e danni in Calabria, in particolare in provincia di Catanzaro. Il paese di Maida è completamente isolato a causa dell’esondazione di un torrente, mentre è stata chiusa la statale 280 tra Catanzaro a Lamezia Terme a causa di una grossa voragine che si è aperta in strada.

Voragine nella statale tra Catanzaro e Lamezia Terme

Le forti piogge che stanno cadendo da domenica pomeriggio in Calabria hanno provocato diversi danni e disagi, in particolare nel catanzarese e nel lametino.

A Lamezia Terme le piogge hanno causato l’improvviso cedimento di un tratto della statale 280 dei due mari che collega Catanzaro a Lamezia Terme.

Ansa riferisce che una voragine alta alcuni metri si è aperta in mezzo alla strada, coinvolgendo entrambe le carreggiate.

Un’auto in transito in quel momento è piombata nella voragine ma per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo, uscendone illeso.

La strada è stata chiusa al traffico, causando notevoli disagi, in quanto collega il capoluogo regionale con la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Lamezia Terme. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas.

Torrente esondato a Maida, paese isolato

I vigili del fuoco fanno sapere che dalle 23 di domenica si sono registrate forti criticità dovute alle condizioni meteo avverse in tutta la provincia di Catanzaro.

In particolare nella zona di Lamezia Terme, a Maida e San Pietro a Maida, dove sono stati segnalati allagamenti, smottamenti e alberi caduti.

Isolato il comune di Maida a causa dell’esondazione di un torrente e di uno smottamento che ha ostruito una strada di collegamento.

Maltempo in Calabria: la situazione

L’ondata di maltempo che sta interessando la Calabria ha provocato danni e disagi nella provincia di Catanzaro ma anche in quella di Reggio Calabria.

Oltre alla zona del lametino, le criticità maggiori sono state registrate a Locri e Bianco nel reggino.

Numerose squadre dei vigili del fuoco, con personale arrivato anche da Cosenza e Crotone, stanno operando sul posto per allagamenti, smottamenti, caduta di alberi e per raggiungere abitazioni rimaste isolate.

Già dalle prime ore del mattino di oggi, lunedì 21 ottobre, sono circa 90 gli interventi di soccorso effettuati nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.