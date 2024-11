Torna l'incubo piogge acide in Friuli, il perché dell'evento che preoccupa è legato alla guerra in Ucraina

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La guerra in Ucraina può avere a che fare con il ritorno della paura per le piogge acide in Friuli. A dirlo è il rapporto sull’ambiente presentato dall’Arpa del Friuli-Venezia Giulia, che si sofferma in particolare sulla provincia di Pordenone. Un tema, quello delle piogge acide, che riporta agli anni ’90, ma che ora, complice anche la guerra in Ucraina, sembra essere tornato di attualità, almeno nella zona del Friuli occidentale.

Arpa: in Friuli aumentano le piogge acide

“Dal 2022 il trend evidenzia una nuova fase di acidificazione della pioggia”, si legge in uno dei passaggi dell’Arpa del Friuli. L’agenzia regionale ha rilevato un peggioramento rispetto a circa dieci anni fa, quando il Ph delle piogge cadute e misurate nel Friuli era vicino a valori neutri.

Ma da un paio d’anni la tendenza sembra essersi invertita, e la coincidenza con l’inizio della guerra in Ucraina potrebbe non essere casuale.

Cosa c’entra la guerra in Ucraina con le piogge acide

La diminuzione delle piogge acide era stata dettata dall’adozione di politiche di contrasto dell’emissione in atmosfera di composti inquinanti.

Ma secondo il rapporto dell’Arpa del Friuli, la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina avrebbe provocato una “significativa sostituzione del gas metano con altre fonti energetiche decisamente meno pulite o in impianti obsoleti” come, per esempio, il ritorno alla legna in stufe di vecchia generazione.

La reimmissione in atmosfera di sostanze inquinanti sarebbe quindi all’origine del ritorno delle piogge acide nel Friuli occidentale. Un dato che, specifica l’Arpa, riguarda solo Pordenone poiché nel corso degli anni le altre stazioni di rilevamento regionali sono state dismesse.

Le conseguenze delle piogge acide sull’ambiente

Nel 2023, a causa dell’aumento dei costi e delle difficoltà di approvvigionamento, in Italia il consumo di gas è stato il più basso dal 2000, con una flessione del 10,1% rispetto al 2022. Questo calo, secondo l’Arpa regionale, è stato del 15% in Friuli.

Ciò ha portato a un aumento del Ph delle piogge, ora vicino a quota 5 e non molto simile a quello degli anni ’90. Le piogge acide hanno effetti negativi a diversi livelli, a cominciare dalla salute umana.

Le conseguenze possono essere deleterie per foreste, acque dolci (soprattutto nei laghi di piccole dimensioni), terreni e forme di vita vegetali e acquatiche. Senza dimenticare i danni che le piogge acide possono provocare su edifici moderni e storici.