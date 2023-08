Torna con febbre alta dalla GMG a Lisbona e muore a 24 anni: ipotesi stafilococco, attesa per l'autopsia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 24enne è morto dopo essere tornato dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Il giovane, tornato dal Portogallo con febbre alta, è deceduto all’ospedale San Gerardo di Monza venerdì 11 agosto 2023 e secondo i medici la morte potrebbe essere legata da un’infezione da stafilococco.

La febbre già in Portogallo

A rendere nota la notizia della morte del giovane è stato il sito La Prealpina, che sentendo il padre del 24enne ha ricostruito quanto successo. La vittima è Luca Re Sartù, catechista di Mernate, in provincia di Varese.

Il giovane si era recato insieme al gruppo dell’oratorio San Luigi a Lisbona per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Francesco e si era trattenuto qualche giorno in più. Ma già in terra lusitana aveva cominciato ad avvertire lo stato di malessere, con una febbre che non accennava ad andare via e la temperatura che non si abbassava.

Il ricovero e la morte

Al rientro in Italia, nella giornata di mercoledì 9 agosto 2023, la situazione non migliorava e una volta atterrato a Bergamo è arrivata la decisione di ricorrere alle cure ospedaliere. Come racconta il padre al sito, il 24enne è stato ricoverato in ospedale a Castellanza e nel giro di poco la situazione è precipitata.

Dopo l’arrivo in struttura, infatti, il 24enne è stato colto da arresto cardiaco e grazie al pronto intervento dei medici è stato rianimato. “I medici sono stati bravissimi e lo hanno ripreso” ha spiegato il padre, che poi ha sottolineato che è stato necessario il trasferimento a Monza, al San Gerardo, per cure differenti e specializzate.

Ma dopo il trasferimento di giovedì 10, purtroppo, per Luca non c’è stato più nulla da fare. Il padre ha infatti raccontato: “L’hanno trasferito all’unità coronarica dell’ospedale di Monza ma non si è più ripreso, fin quando venerdì pomeriggio ci ha lasciati”.

L’ipotesi dei medici

Figlio di Francesco Re Sartù, ex consigliere comunale, Luca è quindi morto venerdì 11 agosto al San Gerardo di Monza. I medici hanno ipotizzato che lo stato febbrile del giovane possa essere collegato a un’infezione contratta in Portogallo, forse da stafilococco.

A chiarire l’esatta natura del decesso del 24enne sarà dunque l’autopsia che è stata già disposta e verrà eseguita nella giornata di lunedì 14 agosto.