Torino, trovato senza vita Sergio Brogiato: era scomparso da giorni dopo una lite con la moglie

Sergio Brogiato è stato ritrovato senza vita nei boschi di Verolengo, vicino Torino. L’uomo era scomparso da martedì 29 ottobre dopo una lite con la moglie. Era sceso dall’auto su cui viaggiava insieme alla consorte e di lui si erano perse le tracce.

Chi era Sergio Brogiato

Si chiama Sergio Brogiato l’uomo che è stato ritrovato nella serata di venerdì 1° novembre dai carabinieri. Era un elettricista di San Mauro Torinese, aveva 52 anni ed era scomparso dopo una lite per futili motivi con sua moglie.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe compiuto un gesto volontario. Era arrivato a Verolengo – dove ha perso la vita – in treno dopo aver vagato nell’area di Torino. Gli inquirenti stanno provando a ricostruire le sue ultime ore di vita e ad accertare le cause della morte.

I luoghi dov’è stato ritrovato il suo corpo

Uomo scomparso a Torino, è stato ritrovato nei boschi

Proseguono le indagini dopo che il suo cadavere è stato rinvenuto nelle scorse ore. Queste sono partite dall’ultimo momento in cui l’uomo è stato visto. Si trovava in corso Siccardi a Torino, era in auto con la moglie quando, dopo un litigio, aveva abbandonato il mezzo senza documenti e cellulare, allontanandosi a piedi.

La donna aveva poi denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di Castiglione Torinese.

Della sua scomparsa si era occupato anche il programma della Rai “Chi l’ha visto?”. In esso era intervenuto la donna che aveva parlato di una lieve discussione legata al lavoro e di una reazione eccessiva. “Gli ho chiesto se stesse scherzando perché lui è una persona solare che scherza sempre e pensavo mi stesse prendendo in giro e invece era offeso, sembrava gli avessi detto chissà che cosa. È uscito dalla macchina e se n’è andato, da allora non l’abbiamo più visto”, aveva detto.

La lite con la moglie, la scomparsa e la morte

Le ricerche di Sergio Brogiato sono durate per giorni ma hanno prodotto il risultato più nefasto. L’uomo è stato ritrovato senza vita nei boschi del Torinese.

Di lui aveva parlato sempre la moglie, a TorinoToday, cercando di spiegare la sua decisione e provando a riavvolgere il nastro di cosa avesse potuto spingerlo a compiere questo passo estremo.

“Abbiamo litigato per una stupidaggine, non avrebbe mai fatto una cosa del genere in condizioni normali. Non aveva mai dato alcuna avvisaglia di disagio. Era però in ansia per i soldi. Aveva tanto lavoro, anche troppo, ma dovevamo pagare le badanti per mia madre e lui aveva paura di non farcela”, aveva detto.