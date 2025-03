Torino, la spericolata fuga in bici di un 30enne inseguito dalla polizia si conclude con l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentenne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torino per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato dopo un inseguimento in bicicletta avvenuto nella mattinata di ieri in Strada Massimo D’Azeglio.

Il controllo di polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, un equipaggio impegnato nel controllo del territorio ha notato un uomo fermo in sella alla sua bicicletta. Gli agenti hanno deciso di avvicinarsi per effettuare un controllo, ma l’uomo ha svoltato improvvisamente in una via adiacente.

L’inseguimento

Poiché la strada era chiusa al traffico, la pattuglia ha scelto un percorso alternativo per raggiungerlo. Una volta rintracciato, l’uomo ha tentato di nascondersi dietro un ciclomotore parcheggiato e, vedendo avvicinarsi la pattuglia, ha provato nuovamente a fuggire.

La cattura

Durante la fuga, l’uomo ha attraversato via Costituente a tutta velocità, travolgendo un controllore della sosta delle auto in servizio e causandogli delle ferite. Un ispettore della polizia è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo, ma il soggetto ha cercato di divincolarsi colpendo l’operatore con un pugno all’addome.

L’arresto

Una volta bloccato, l’uomo è stato identificato come un trentenne straniero con permesso di soggiorno scaduto e richiesta di rinnovo. Aveva numerosi precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine del fotosegnalamento, è stato posto in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’A.G.

Fonte foto: IPA