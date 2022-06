Torino, ciclista muore dopo un incidente con la volante della polizia: ricostruzione in corso

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 giugno a Torino. Un uomo in sella a una bicicletta è morto dopo essere caduto a terra in seguito a un incidente con una volante della polizia. Lo scontro è avvenuto all’altezza del rondò Rivella, in corso Regina Margherita a Torino.

La ricostruzione dell’incidente in corso

Per motivi ancora da accertare, la macchina della polizia ha urtato la bicicletta. Il conducente del mezzo è caduto a terra ed è morto poco dopo. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo praticati sul posto dal personale del 118.

Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione opposta. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non si conosce l’identità della vittima

Lo scontro è avvenuto intorno alle 20,30 all’imbocco del sottopassaggio in zona Porta Palazzo, dove si incontrano corso San Maurizio e corso Regina Margherita.

In questo punto una macchina della polizia di stato ha urtato una bici con in sella un uomo. Al momento l’identità della vittima non è stata resa nota. Il ciclista, infatti, a quanto pare non aveva con sé documenti di riconoscimento.

Da chiarire la dinamica dell’incidente

Spetterà ora agli agenti della polizia locale ricostruire la dinamica dell’incidente e cercare di dare un nome alla vittima. Purtroppo gli immediati soccorsi non sono serviti a salvare la vita del ciclista, che è morto poco dopo l’incidente avvenuto al rondò Rivella.

Fonte foto: ANSA