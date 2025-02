Tony Effe furioso a Sanremo per il caso collana, la minaccia: "Se stasera mi tolgono i gioielli canta Conti"

A Sanremo 2025, la polemica non si placa: Tony Effe si è detto infuriato per il divieto di indossare una collana durante la sua esibizione. Il rapper, che si è esibito con Damme ‘na mano, ha dichiarato di essere stato costretto a togliere il gioiello prima di salire sul palco, suscitando la sua rabbia. A meno di tre ore dall’inizio della quarta serata del Festival, l’artista romano ha scritto in una storia Instagram “se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare Carlo Conti“.

Il caso collana a Sanremo 2025

Il rapper ha raccontato l’accaduto durante il DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan e in un intervento a Radio2, spiegando di essere rimasto spiazzato dalla decisione dell’organizzazione. “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”, ha detto visibilmente contrariato.

La collana in questione, una creazione di Tiffany & Co., è un gioiello in oro giallo 18k dal valore di 71mila euro e fa parte della collezione ‘HardWear’, ispirata a un bracciale del 1962. Il problema? Il regolamento della Rai vieta marchi e prodotti riconoscibili, per evitare pubblicità occulta.

Un dettaglio che ha fatto infuriare il rapper, soprattutto perché, secondo lui, altri artisti hanno potuto indossare accessori simili senza problemi.

La risposta della Rai e il precedente di John Travolta

Dopo le dichiarazioni di Tony Effe, è arrivata la replica della Rai, che ha ribadito il divieto di esibire marchi evidenti o prodotti facilmente identificabili. “Il discrimine è dettato dalla riconoscibilità del prodotto”, ha spiegato il direttore del Prime Time Marcello Ciannamea.

La rigidità di questo regolamento è stata accentuata dopo il caso John Travolta dello scorso anno, quando l’attore si presentò sul palco con scarpe da ginnastica con logo ben in vista, di cui era testimonial, portando a una multa salata da parte dell’Agcom.

In passato, anche Leo Gassmann era stato costretto a togliersi una camicia che mostrava un logo evidente, rimanendo in canottiera.

La minaccia di ritiro di Tony Effe

Subito dopo l’accaduto, Tony Effe aveva minacciato il ritiro da Sanremo 2025, salvo poi fare un passo indietro.

Anche Mahmood, co-conduttore della quarta serata, ha espresso solidarietà nei confronti del collega: “Capisco la reazione di Tony. Il look si decide mesi prima, arrivare e dover cambiare tutto all’ultimo minuto non è bello. Non è solo la collana, ma il fatto che ti cambiano un piano costruito con attenzione”.

Alla fine, Tony Effe ha confermato la sua presenza per la serata dei duetti, dove si esibirà con Noemi interpretando Tutto il resto è noia di Franco Califano.