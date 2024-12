Tony Effe fuori dal Capodanno di Roma risponde col suo concerto, dove si terrà: provocazione a Gualtieri

Dopo le defezioni degli altri artisti sull’evento di Capodanno di Roma, arriva la risposta tacita di Tony Effe. Il trapper è stato escluso dal concerto di fine anno a seguito delle proteste che si sono sollevate dal mondo politico, ma ora è pronto a prendersi un altro palco: l’artista si esibirà al Palaeur, nella stessa città e nella stessa notte.

Tony Effe si riprende il Capodanno

Tony Effe salirà sul palco della notte di Capodanno, ma l’evento non si terrà al Circo Massimo. Il trapper ha scelto una nuova location dopo l’esclusione dall’evento di fine anno e dopo le defezioni dei suoi colleghi Mahmood e Mara Sattei.

Nicolò Rapisarda, questo il nome di battesimo di Tony Effe, salirà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma nella stessa notte, la grande veglia che accompagna la fine del 2024 e si intreccia con le prime ore del 2025.

Ad annunciarlo è lo stesso artista sulla sua pagina Instagram: Tony Effe non si pronuncia sulle polemiche, bensì dà direttamente appuntamento ai suoi fan al Palaeur invitandoli all’acquisto dei biglietti.

Solamente mercoledì 18 dicembre l’artista ha rotto il silenzio sulla vicenda: “Faccio musica, e la musica non può essere censurata“, cogliendo l’occasione per ringraziare il suo pubblico per il supporto e la fiducia.

La grande incognita sul concerto al Circo Massimo

Appresa la nuova data di Tony Effe al Palaeur e confermata la defezione di Mahmood e Mara Sattei, per il momento da parte del Campidoglio regna il silenzio: il palco del Circo Massimo, sul quale era atteso l’evento di Capodanno, potrebbe rimanere vuoto.

Non si esclude un possibile piano di recupero, ma per il momento non ci sono notizie in tal senso.

La risposta di Gualtieri alle polemiche

Dopo l’esclusione di Tony Effe e la scelta di Mahmood e Mara Sattei di non prendere parte al concerto di Capodanno, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha risposto alle polemiche e alle accuse di censura.

Gualtieri ha specificato che Roma è “una città aperta e libera, che ama l’arte e la musica in tutte le sue forme” e ha sottolineato che lo stesso Tony Effe si è esibito nella Capitale in altre occasioni.

Secondo Gualtieri parlare di censura sarebbe “del tutto fuori luogo”, ma il concerto di Capodanno “ha senso solo se è una festa che unisce e non divide la città”. Quindi, chi salirà sul palco del Circo Massimo? “A Capodanno faremo qualcos’altro”.