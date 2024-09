Tony Effe e il dissing con Fedez, nuovo attacco al rapper: "Può dire quello che vuole, per me è un gioco"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tony Effe attacca ancora Fedez. Il trapper è tornato sul dissing che ha segnato le ultime settimane del panorama musicale italiano, sminuendo le parole del rivale e inquadrando in un contesto diverso gli scambi tra i due.

L’intervista di Tony Effe

Il trapper Tony Effe ha parlato in un’intervista a Vanity Fair del suo dissing con Fedez che nelle ultime settimane è stato al centro della discussione sui Social media italiani.

“Ma no, è solo musica. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me” ha dichiarato il cantante.

I due artisti si sono scambiati una serie di frecciatine e insulti in alcuni pezzi usciti in rapida successione, quello che in gergo viene definito dissing. Si tratta di una tradizione di lunga data nella cultura Hip Hop.

“È solo musica, fa parte del gioco”

In alcune risposte dell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Tony Effe ha sminuito quanto accaduto tra lui e Fedez, bollando il dissing come una parte del gioco.

“Io sono super tranquillo, dovreste chiedere a lui. Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco” ha detto il cantante.

“Il dissing esiste da sempre, l’ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica” ha poi continuato, facendo riferimento allo scambio di pezzi e di accuse tra due famosi rapper americani avvenuto quest’anno.

Ancora attacchi a Fedez

Tony Effe non ha però rinunciato ad alcune frecciatine a Fedez: “Dire ‘lasciate in pace i bambini‘ è un escamotage, è la cosa che ti viene subito da dire. Non ho mai parlato male di nessun bambino. Non ho fatto niente di male”.

“Lui può dire quello che vuole, è un bugiardo cronico. Non sono misogino, ci mancherebbe, io lavoro con le donne e le tratto benissimo” ha detto il cantante, rispondendo ad alcune parti del dissing di Fedez.

“È solo musica e bisogna leggere quel verso nel contesto: è rap. Si usano quelle parole, quella forma. Si raccontano cose belle, cose brutte, si raccontano le donne in tutte le sfaccettature” ha poi concluso Tony Effe.