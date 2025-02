Tony Effe e Giulia De Lellis a Sanremo, voci sulla proposta di matrimonio tra un maritozzo e 4 mila rosse

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Festival di Sanremo è alle porte e Tony Effe fa parlare di sé per il suo chiosco temporaneo di street food romano, aperto con Giulia De Lellis e lo chef Ruben Bondì. La coppia è fra le più chiacchierate del momento, e diverse voci suggeriscono una proposta di matrimonio imminente, magari proprio sul palco dell’Ariston. Il rapper, per il momento, sta al gioco e non smentisce i rumors.

I maritozzi di Tony Effe a Sanremo

A un maritozzo o una polpetta non rinuncia quasi nessuno, e poi offre Tony Effe. Uno dei 29 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025, probabilmente il più chiacchierato, insieme alla sua “nemesi” Fedez, ha iniziato a guadagnare punti virtuali con il chiosco “Damme da magnà” installato nella cittadina ligure, richiamo al suo brano “Damme ‘na mano”.

L’iniziativa simpatica lo ha visto insieme a due volti conosciutissimi dei social: lo chef Ruben Bondì e la sua compagna Giulia De Lellis, che lo hanno aiutato a elargire i prodotti iconici della tradizione romana.

Il quadretto era probabilmente troppo perfetto per non fare la fatidica domanda, quella che da qualche settimana circola con insistenza sui social e non solo: c’è un matrimonio in vista?

Tony Effe e le rose per Giulia De Lellis

“No comment” ha risposto il trapper, a chi gli ha chiesto se questa proposta di matrimonio “nell’aria” giungerà proprio sul palco dell’Ariston, come molti si aspettano.

In realtà l’ipotesi del grande passo è stato suggerito anche dalla stampa, come dal Corriere della Sera, secondo il quale Tony Effe avrebbe commissionato la consegna di ben 4000 rose rosse per Giulia De Lellis durante i giorni del Festival di Sanremo.

Il gesto, che potrebbe avvenire proprio il 14 febbraio mentre la coppia si trova nella cittadina ligure, resta però ancora un’indiscrezione.

Proposta di matrimonio in vista?

Il quotidiano suggerisce che un’iniziativa così romantica contribuirebbe ad aggiungere un tocco di leggerezza e curiosità all’evento, distogliendo l’attenzione dalle inevitabili controversie, soprattutto considerando la presenza in gara di Fedez in un periodo delicato della sua carriera.

Le speculazioni su una possibile proposta di matrimonio tra il rapper romano e l’influencer circolano già da dicembre, quando lui le ha donato un raffinato anello in oro bianco con diamante ovale da 2,5 carati.

Nessuno dei due ha mai confermato né smentito un passo così importante, ma se la fatidica domanda dovesse arrivare, in tanti sono pronti a giurare che la risposta sarà sì.