Tony Binarelli: morto il mago di Domenica In e Buona Domenica. Nell'ultima intervista l'appello ad Amadeus

Tony Binarelli si è spento all’età di 81 anni. Il grande prestigiatore e mago è diventato popolare prendendo parte a diversi programmi televisivi. Fu anche la controfigura di Terence Hill per i giochi di prestigio con le carte nei film di Trinità. “Temo la malattia. Arrivare a non capire più niente, perdere il proprio spirito. Ecco, sì, la malattia mi fa paura”, confidava un anno fa in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

Binarelli si è spento all’ospedale Pertini dopo una lunga malattia. I suoi show di magia sono stati molto apprezzati in tv negli anni ’90, quando fu protagonista in alcuni programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

La carriera di Tony Binarelli

Al secolo Antonio Binarelli, Tony ha sempre avuto il pallino per il mondo della cartomagia e dell’illusionismo. Dopo aver imparato i trucchi del mestiere, debuttò da professionista, nel ruolo di se stesso, in uno sceneggiato della Rai, “Serata al Gatto Nero”. L’ascesa arrivò negli anni settanta, quando prese parte al Rally canoro e ai primi tre anni di trasmissione di Domenica In condotta da Corrado.

Fonte foto: IPA Tony Binarelli e Gerry Scotti

Inoltre divenne consulente per il Teatro Sistina di Roma dove portò numerosi spettacoli dando una mano ai giovani maghi e artisti a farsi conoscere. Nel mercato editoriale, ebbero un grande successo i suoi manuali di magia. Fondò e diresse anche una rivista: “Qui magia”.

Dal 1991 al 1995 è stato l’unico prestigiatore di Buona Domenica, storica trasmissione di Canale 5.

La paura della malattia

Nell’ultima intervista pubblica, quella rilasciata a Fanpage.it, Binarelli spiegava di sentirsi pronto per una chiamata al Festival di Sanremo da parte di Amadeus, ma di temere che la malattia potesse prendere il sopravvento su di lui.

In quei giorni era stato annunciato Giucas Casella al Grande Fratello Vip: “No. Nulla contro i reality, ma non mi ritengo adatto. Ho fatto scelte diverse, il reality non mi interessa”.

L’amore con Marina Perin

Il mago era sposato con la moglie Marina Perin. Si conobbero negli anni ’60, a una festa a casa di amici, dove lui faceva i giochi di prestigio.

“Ho conquistato mia moglie indovinando il suo numero telefonico. Il giorno dopo le ho mandato tante rose quanto era la somma delle cifre che componevano il suo numero. E da lì è cominciato quello che dura ancora oggi”, narrava sempre alla testata campana.