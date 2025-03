Tommy Cash all'Eurovision con Espresso macchiato replica alle polemiche in Italia: svelato il vero significato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Con la canzone Espresso macchiato il rapper estone Tommy Cash ha fatto parlare di sé, soprattutto in Italia. Il brano verrà presentato all’Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Il Codacons e alcuni politici hanno criticato l’uso di cliché nella canzone per descrivere l’Italia, ma Tommy Cash ha spiegato la genesi del brano affermando di non voler in alcun modo offendere l’Italia e gli italiani.

Espresso macchiato, la canzone di Tommy Cash

La canzone Espresso macchiato è già diventata virale ed è una delle più attese nel prossimo Eurovision. Il testo del brano, però, ha fatto storcere il naso per alcuni passaggi sulla mafia e sugli spaghetti, considerati stereotipi datati legati all’Italia.

In particolare, il Codacons e il senatore della Lega Gian Marco Centinaio hanno criticato duramente Tommy Cash.

Tommy Cash nel video di Espresso macchiato

Come è nata Espresso macchiato di Tommy Cash

Intervistato da Rolling Stone, il rapper estone ha però voluto spiegare il contesto del brano. Innanzitutto la genesi, che risale a un viaggio in Italia fatto dallo stesso Tommy Cash insieme al suo producer.

Quest’ultimo era solito ordinare delle tazze di caffè americano che puntualmente lasciava a metà, al punto che Tommy Cash gli consigliò di ordinare un “espresso macchiato”, termine che rimase in testa al producer ed è poi diventata una canzone.

Sul polverone sollevato in Italia per il suo brano, Tommy Cash ha detto di essere sorpreso per il passaggio dedicato a chi si arricchisce “solo bevendo caffè come un mafioso”. “Non ho mai voluto offendere né banalizzare alcunché, il mio obiettivo era creare una forte immagine da queste parole” ha spiegato il rapper.

La replica alle polemiche su Espresso macchiato

Tommy Cash ha quindi specificato di non avere intenzione di parlare di mafiosi, né tantomeno di voler glorificare quel mondo. “Per me la frase ‘sudando come un mafioso” è un’immagine, una metafora semplice, un riferimento divertente che si rifà all’estetica dei gangster”, ha spiegato l’autore del brano.

In risposta alle polemiche, Tommy Cash ha detto che “un po’ di humor può avvicinare alla parte più umana”.

Il testo della canzone era stato criticato aspramente dal senatore della Lega Gian Marco Centinaio con queste parole: “Dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi. Se c’è qualcuno che ha trovato il modo di fare soldi facili insultando e approfittando degli altri, questo è lui”. Il senatore aveva chiesto il ritiro della canzona dal prossimo Eurovision in programma in Svizzera.