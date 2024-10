Tommaso Marini e lo scontro con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle sulla "virilità e l'essere macho"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo schermidore Tommaso Marini, nel corso di una intervista, ha parlato della sua nuova esperienza a Ballando con le Stelle, chiarendo sia il suo rapporto con la giudice Selvaggia Lucarelli sia la sua reazione quando gli sono stati fatto appunti sull’”essere macho”.

L’intervista a Tommaso Marini

Tommaso Marini, schermidore specializzato nel fioretto, campione mondiale nel 2023, campione europeo nel 2024 e vincitore della coppa del mondo di specialità nel 2022, è da quest’anno uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione in onda su Rai 1.

Marini, nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato di questa sua nuova esperienza, una “bellissima esperienza, ma magari ballassi come tiro di fioretto. Frequento discoteche, ma quello è un modo di ballare differente. Pensavo che fosse più semplice, una pausa di riposo dalla scherma: invece è un impegno tosto”.

Fonte foto: ANSA Tommaso Marini e Sophia Berto durante un’esibizione a “Ballando con le Stelle”

Marini ha spiegato di aver voluto prendere una pausa dal fioretto, anche perché “il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinato: da piccolo sognavo di fare l’accademia di recitazione […] È un modo per capire se mi trovo bene in un ambiente differente dal mio”.

Il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Questa edizione di Ballando con le Stelle ha mantenuto la giuria degli anni scorsi, composta da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Proprio quest’ultima ha a più riprese avuto qualcosa da ridire su Marini, secondo il quale però l’intenzione della giurata è quella di spronarlo: “L’ha già fatto più volte e non so perché”.

“Di sicuro non punto a litigare: ho appena iniziato con la tv, non posso finire nel ‘trash’. Cercherò di stare sulle mie: quello è il suo lavoro e io l’ho sempre stimata per la sua intelligenza”.

Le polemiche sul machismo

Marini sta spiccando anche per il suo look, che lui stesso definisce “accattivante e trasgressivo. Però mantengo un carattere ‘ottocentesco’, educato. L’aspetto più bello è che non sto recitando e che sono me stesso”.

Il giudice Mariotto ha detto di Marini che “ha una componente feminina”, e nel programma c’è stata anche qualche battuta sull’essere “macho” del fiorettista: “Si ritorna a Selvaggia Lucarelli: nella seconda puntata ha lasciato intendere che in me mancano la virilità e l’essere ‘macho’. Ho commentato che certi discorsi ci riportano indietro di 60 anni e all’idea del ‘macho’ che per essere tale deve mostrare i muscoli”.

“Chissenefrega del sentirsi ‘macho’ o meno – ha poi chiarito Tommaso Marini – E chi è o che cosa è il ‘macho’? Il maschio non lo vedi da come si atteggia, semmai lo noti da come tratta una donna. Insomma, è un discorso molto più articolato”.