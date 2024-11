Tom Homan scelto da Donald Trump per "deportare gli immigrati": chi è l'ex poliziotto che lavorò con Obama

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Donald Trump ha scelto il nuovo capo dell’operazione di “deportazione di massa” degli immigrati che si trovano attualmente in territorio americano: si tratta di Tom Homan, ex poliziotto il cui nome è ben noto. È infatti già stato funzionario dell’immigrazione durante l’ultima amministrazione Trump. Homan ha inoltre lavorato nel medesimo campo durante l’amministrazione Obama.

Chi è Tom Homan

Thomas Douglas Homan è nato il 28 novembre e ha quasi 63 anni. Originario di New York, West Carthage per la precisione, ha conseguito una laurea in tecnologia e giustizia criminale.

Ha iniziato la propria carriera lavorativa come poliziotto: è stato infatti agente di pattuglia di confine e investigatore.

Fonte foto: Getty

Trump e Homan nel 2017

Successivamente, è passato a ruolo strettamente legati all’immigrazione, in qualità di supervisore delle politiche sulla migrazione.

L’ex poliziotto, quindi, ha già avuto modo di lavorare nel settore dell’immigrazione, dapprima sotto l’amministrazione Obama e, successivamente, in qualità di direttore delle politiche migratorie per Donald Trump, a partire dal 2017.

La carriera: dalla presidenza Obama a Trump

Nel 2014, quando Barack Obama era presidente, il nome di Tom Homan fece scalpore in quanto l’ex poliziotto, al fine di scoraggiare l’immigrazione clandestina, aveva avviato delle azioni di separazione dei figli dai genitori immigrati illegali.

Tornò a servire il suo Paese nel 2017, sotto la presidenza Trump. Venne infatti nominato direttore delle politiche migratorie come sostituto di Daniel Ragsdale.

Durante l’incarico, riuscì ad arrestare più di 41mila persone mediante i controlli ai confini.

Donald Trump lo ha recentemente messo a capo del suo programma atto alla “deportazione” degli 11 milioni di immigrati illegali che si trovano attualmente in territorio americano.

Tramite la sua piattaforma Truth Social, il nuovo presidente ha infatti annunciato di aver assegnato un nuovo incarico all’ex poliziotto. Non sono noti tutti i dettagli del compito affidato ad Homan, tuttavia Trump ha usato queste parole: “sarà responsabile di tutte le deportazioni degli immigrati clandestini nel loro Paese di origine“.

Il Project 2025

Quella di Tom Homan è una figura alquanto controversa.

Il suo nome, infatti, è legato al Project 2025, un progetto nato dall’Heritage Foundation, che prevede pene detentive, arresti ed espulsioni.

Donald Trump, in merito al Project 2025, ha dichiarato di non sapere nulla, oltre che di non essere a conoscenza delle personalità che lo hanno redatto.

Eppure, tra queste personalità figurerebbe proprio il nome di Homan.