Tom Hanks rischiò di morire durante le riprese di Cast Away, quell'infezione da stafilococco presa in tempo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante le riprese del film Cast Away, l’attore protagonista della pellicola, Tom Hanks, si ferì a una gamba. Le cure non furono adeguate e scoprì soltanto alcune settimane dopo di essere affetto da una gravissima infezione che avrebbe potuto portarlo alla morte.

Come Tom Hanks rischiò la vita sul set di Cast Away

L’attore Tom Hanks ha rischiato la vita sul set di uno dei suoi film più famosi: Cast Away. Durante le riprese, svoltesi su un’isola dell’arcipelago di Mamanuca, nelle Fiji, una nazione insulare nel Pacifico, si ferì a una gamba.

Inizialmente l’attore non prese sul serio la ferita. Le cure furono molto approssimative, il necessario per permettergli di continuare a girare il film. Dopo due settimane però, il taglio non era ancora guarito.

Fonte foto: ANSA Tom Hanks

Hanks si recò quindi da un dottore, che diagnosticò un’infezione da stafilococco: “Mi ha detto: ‘Devo mandarti in ospedale il prima possibile, dobbiamo toglierti questa infezione prima che ti avveleni il sangue e tu muoia'” ha raccontato in un’intervista alla Bbc l’attore.

La produzione di Cast Away

Il fisico di Tom Hanks era sottoposto a una discreta quantità di stress durante le riprese di Cast Away. Il film, che lo vede interpretare un dirigente d’azienda naufragato su un’isola deserta, è stato girato in due momenti diversi.

Durante il primo, quando furono filmate le scene della vita civile del protagonista, l’attore dovette ingrassare di 23 chili per poter meglio interpretare il suo personaggio, dalla vita sedentaria.

In seguito dovette perdere tutto il peso corporeo aggiuntivo, dimagrendo di 25 chili, in modo da poter rendere più realistica la figura del naufrago su un’isola deserta.

Il successo internazionale del film

Cast Away, uscito nel 2000, raggiunse immediatamente un enorme successo di pubblico. Nel primo weekend nei cinema guadagnò 28 milioni di dollari, arrivando a incassarne oltre 233 soltanto negli Stati Uniti.

In Usa fu il secondo film più visto in assoluto di quell’anno, battuto soltanto da un altro cult di inizio millennio, Il Grinch. In tutto il mondo invece fu terzo, dietro a Mission: Impossible 2 e al Gladiatore.

Anche a livello internazionale, la pellicola ottenne ottimi risultati. Al botteghino riuscì a guadagnare 196 milioni di dollari, arrivando a sfiorare un incasso totale di 430 milioni a fronte di un budget di poco più di 90 milioni.