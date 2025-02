Tom Cruise appeso a un aereo che vola sottosopra: lo spettacolare video backstage di Mission Impossible 8

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono in poco tempo diventate virali le immagini dello stunt aereo di Tom Cruise sul set dell’ottavo capitolo della saga di Mission Impossible, che si chiamerà The Final Reckoning. L’attore ha condiviso sui social un filmato esclusivo dietro le quinte del film, che mostra Cruise appeso a un biplano giallo capovolto, mentre il regista osserva la scena da un elicottero.

Il video condiviso da Tom Cruise

In un post pubblicato sul proprio canale Instagram, l’attore statunitense Tom Cruise ha condiviso alcune immagini inedite del dietro le quinte del film al quale sta attualmente lavorando, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, ottavo capitolo della serie cinematografica.

Già tempo fa, parlando dell’allenamento seguito in vista del film, l’attore aveva anticipato che “l’addestramento e la preparazione che abbiamo messo in questo film è il culmine di tutti quelli precedenti. Dalle profondità ai cieli, non vedo l’ora di condividerne di più con voi”.

Fonte foto: IPA Le immagini dell’incredibile stunt di Tom Cruise nel film “Mission: Impossible – The Final Reckoning”

Una condivisione che ora è arrivata, con un video incredibile nel quale Tom Cruise, che ci ha già abituato alle sue incredibili acrobazie a rischio di morte sul set, si mostra in uno stunt che gli sarebbe potuto costare molto caro.

Appeso a un aereo a testa in giù

Nel video condiviso, il 62enne Tom Cruise si ritrova a testa in giù appeso a un aereo, un un Boeing Stearman giallo degli anni ’30 che vola capovolto, con l’attore agganciato a una sbarra di metallo a circa 3mila metri di altezza dal suolo.

Nel video è possibile anche percepire una imprecazione del regista del film, Christopher McQuarrie, che ha osservato preoccupato la scena da un monitor che si trovava a bordo dell’elicottero che stava seguendo l’aereo per filmare lo stunt.

Nella clip di 13 secondi (che è praticamente il fulcro di tutto il mercato promozionale del film ad oggi) Tom Cruise si tiene aggrappato all’aereo in una sequenza al cardiopalma, con il video che passa da un primo piano a una visuale completa dell’attore. Lo stesso Cruise ha però ammesso di aver avuto non pochi problemi nel girare la scena.

Lo svenimento durante la scena

Parlando del film con Empire, Tom Cruise ha parlato dello stunt, girato in Sudafrica, rivelando che la vera sfida era quella di girare la sequenza in mancanza di ossigeno: “Quando tiri fuori la faccia, andando a più di 120-130 miglia orarie, non ricevi ossigeno. Quindi ho dovuto allenarmi a respirare. Ci sono stati momenti in cui svenivo fisicamente, non riuscivo a tornare nella cabina di pilotaggio”.

Stando alle dichiarazioni dei diretti interessati però, l’acrobazia di Tom Cruise non è stata complessa esclusivamente per l’attore. Parlando delle scene con gli stunt dell’attore, il regista del film ha difatti detto: “Mi viene davvero da vomitare pensando allo stress vissuto. È stato intenso”.