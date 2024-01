Tiziano Ferro lascia Fabrizio Giannini, il cantante rompe col produttore e storico manager: "Non ho più luce"

Una separazione dolorosa dopo un “percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni”. Dopo 23 anni di lavoro insieme, Tiziano Ferro ha confermato la separazione dallo storico manager e produttore Fabrizio Giannini. “È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più“, ha fatto sapere il cantante attraverso i suoi social.

“Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie”.

È con queste parole che Ferro ha confermato la separazione dal manager Fabrizio Giannini dopo quasi un quarto di secolo di lavoro insieme.

Fonte foto: ANSA Tiziano Ferro si esibisce sul palco del teatro Ariston durante il 70° Festival di Sanremo, nel 2020

Lo stesso Giannini lo aveva annunciato poco prima: “Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obiettivi per entrambi”, aveva scritto.

Nonostante l’addio dai toni consensuali e affettuosi da entrambe le parti, la notizia ha comunque preoccupato i fan del cantante, visto il periodo complicato che sta affrontando.

Dopo aver annunciato la separazione dal marito Victor Allen lo scorso ottobre, nelle ultime settimane l’artista aveva fatto gli auguri al suo pubblico rinunciando al suo consueto “karaoke” e parlando di un “Natale della ricostruzione”.

“Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica… – aveva comunicato – pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho pensato che tutto si fosse sbloccato ma finita quella performance la voce è andata via per un po'”.