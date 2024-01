Tiziana Panella torna in conduzione a Tagadà su La7 e svela la malattia del compagno: "Sarà una strada lunga"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Tiziana Panella è tornata alla conduzione di Tagadà, su La7, dopo un periodo di assenza che l’ha vista lontana dagli schermi da prima di Natale. E nella giornata di lunedì 15 gennaio, rientrata in conduzione, la giornalista ha svelato di essersi assentata per stare vicina al compagno che non è stato bene di recente.

Il ritorno in tv di Tiziana Panella

Amici e colleghi, che hanno dimostrato vicinanza alla giornalista, non avevano dato nessuna informazione sul perché Tiziana Panella si fosse allontanata repentinamente dalla conduzione di Tagadà.

I telespettatori più affezionati alla conduttrice e al programma avevano però notato qualcosa di strano, perché la 55enne è scomparsa da un momento all’altro e, nonostante la pausa natalizia, dopo le “vacanze” non era tornata al timone. Ritorno che è avvenuto nella giornata di lunedì 15 gennaio, quando Panella ha tenuto a spiegare il motivo dell’assenza.

Panella assente per stare vicino al compagno

Una volta tornata in onda, infatti, Panella ha saluto il suo pubblico sottolineando di essere stata “occupata in un altro luogo, accanto al compagno della mia vita“.

Ero occupata in una battaglia difficile, difficilissima. Sarà una strada lunga, molto faticosa e che però i giganti come lui non temono, non si lasciano spaventare

Non è chiaro cosa sia successo al compagno di Tiziana Panella, che è stato ricoverato nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale di Treviso.

Il ringraziamento ai medici di Treviso

Ma non solo parole d’amore per il compagno, anche per i medici di Treviso che lo hanno avuto in cura e ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di Panella.

“In questo periodo ho pensato molto al lavoro che facciamo qui a Tagadà. Raccontiamo il Paese, le cose che non funzionano. Poi ci sono cose che funzionano: la sanità veneta è una vera eccellenza. Dal primario ai chirurghi straordinari ai medici” ha detto la conduttrice.

E anche un pensiero speciale alla fisioterapista “che era un angelo coi capelli rossi che si muoveva come un sergente dal reparto alla terapia intensiva”. ”

“Lì dentro – conclude – ci sono persone straordinarie che con senso del dovere, dedizione assoluta e senso di umanità ti permettono di non sprofondare. A tutti loro va il mio grazie”.

Chi è Anthony Acconcia, compagno di Tiziana Panella

Ma chi è il compagno di Tiziana Panella? Da anni la conduttrice e giornalista è legata ad Anthony Acconcia, manager e politico che riveste attualmente il ruolo di amministratore unico di A.IR, Autoservizi Irpini Spa, società a capitale pubblico controllata per il 100% dalla Regione Campania.

Acconcia è esperto in controllo di gestione degli Enti Locali, marketing e programmatore analista informatico. In passato è anche stato eletto per due volte sindaco di Copodrise, in provincia di Caserta, negli anni Novanta (dal 1993 al 2000). È stato anche direttore generale della Provincia di Caserta, direttore generale del Consorzio Asi di Caserta, consulente di Anciform, Ancitel e presidente del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ASL CE1.