Tiziana Pacco ritrovata morta in un garage a Crotone: la 51enne era scomparsa in Friuli nel 2019

Tiziana Pacco, la donna di 51 anni scomparsa nel giugno del 2019 da Cervignano del Friuli (provincia di Udine), è stata trovata morta in un garage di Crotone. Da tempo viveva senza fissa dimora. Il suo cadavere è stato rinvenuto nella città calabrese, in via Giordano Bruno. Secondo quanto stabilito dal medico legale, la 51enne è deceduta per cause naturali.

Tiziana Pacco trovata morta a Crotone in un garage

Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto venerdì 24 gennaio, come riferito dalle testate locali. Tiziana aveva perso entrambi i genitori. Nel 2002 aveva pianto la scomparsa della madre, nel 2017 quella del padre.

Dopo la separazione dei genitori, la donna in passato aveva vissuto per un periodo a Crotone con la mamma. Quando questa venne a mancare, si traferì a Cervignano con il padre.

La scomparsa da Cervignano del Friuli

Secondo quanto riportato da diversi quotidiani veneti, che avevano pubblicato anche diversi appelli dei familiari dopo la scomparsa della donna, quest’ultima per qualche tempo era stata anche ospite di una casa famiglia a Sottoselva, frazione di Palmanova (Udine). Inoltre era stata seguita dal Centro di salute mentale del luogo.

Nel 2019, i familiari di Tiziana erano stati contattati da una signora che aveva fatto una segnalazione, affermando di essere entrata in contatto con la donna a Crotone. Nella città calabrese la 51enne ha trascorso gli ultimi anni della sua esistenza, vivendo alla giornata, in alloggi di fortuna.

Anche i servizi sociali di Crotone avevano contattato il comune di Cervignano nel tentativo di avere i riferimenti dei familiari di Tiziana così da poter organizzare un collegamento con la donna, ma pare che non ci sia mai stata risposta.

Gli aiuti rifiutati

Da quanto emerso, Tiziana Pacco era stata anche invitata in diversi frangenti dal personale dei servizi sociali crotonesi a inserirsi in percorsi di assistenza, ma aveva sempre risposto con dei no, preferendo rimanere a dormire in alloggi di fortuna.

L’ultimo allarme del consigliere Pedace

L’ultimo a occuparsi della sua situazione e delle sulle sue condizioni era stato il consigliere comunale Enrico Pedace che aveva fatto una segnalazione lo scorso 11 dicembre.

Dopo l’allarme lanciato da Pedace, si era attivata una squadra dei servizi sociali che aveva visto la donna, insieme a sanitari del Centro di salute mentale. Anche in questo caso, però, Tiziana aveva rifiutato gli aiuti.