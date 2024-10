Tito Boeri contro Meloni sui migranti in Albania a Che Tempo Che Fa: "Operazione insensata, pura propaganda"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’economista Tito Boeri, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“, ha sferrato un attacco a Giorgia Meloni sul caso dei migranti in Albania. Nella giornata di venerdì il tribunale di Roma non ha convalidato il decreto di trattenimento dei 12 migranti che si trovavano in Albania nei centri per richiedenti asilo costruiti lì dall’Italia. Domenica, proprio su questo tema, Boeri ha criticato duramente la presidente del Consiglio.

Caso migranti in Albania, l’attacco di Tito Boeri a Giorgia Meloni

A “Che Tempo Che Fa“, sul caso dei migranti in Albania, Tito Boeri ha dichiarato: “L’operazione che stiamo facendo in Albania è insensata e di pura propaganda che non avrà alcun impatto sull’immigrazione. Spendiamo un sacco di soldi e non serve a nulla se non cercare di fare solo propaganda”.

Boeri ha aggiunto: “Credo che gli autori di quella debbano essere messi sotto la lente della Corte dei Conti per i danni erariali che stanno facendo”.

Fonte foto: IPA

Tito Boeri a “Che Tempo Che Fa”.

Immigrazione, cosa bisognerebbe fare secondo Tito Boeri

Sul tema dell’immigrazione, Tito Boeri ha anche affermato: “Quello che stiamo facendo davvero sull’immigrazione è foraggiare dittatori come Saied in Tunisia affinché blocchino le persone e le mettano in strutture carcerarie in cui non vengono minimamente rispettati i diritti umani”.

“Stiamo dando un sacco di soldi a queste dittature: un miliardo dall’Unione Europea e 50 milioni con il piano Mattei”, ha aggiunto. Ancora Boeri: “Poi noi guardiamo da un’altra parte ignorando quello che succede lì dentro. E cosa succede? Che poi queste persone, poiché c’è corruzione, riescono comunque arrivare pagando i loro aguzzini”.

L’intervento dell’economista a “Che Tempo Che Fa” è proseguito così: “Ci sono studi che documentano che queste persone che riescono ad arrivare vivono abusi nel loro viaggio verso la speranza, sono soggetti a estorsioni. Quando arrivano al loro Paese di destinazione non riescono a integrarsi, vivono alla giornata. Tra l’altro hanno risentimento, perché capiscono che abbiamo foraggiato i loro aguzzini”.

Il consiglio di Boeri: “Se vogliamo esternalizzare le frontiere, quei centri che abbiamo costruito in Albania, facciamoli in Tunisia sotto il controllo italiano, facciamo dei corridoi gestiti dall’Unione Europea dove controlliamo che i diritti umani vengano rispettati”.

La situazione immigrazione in Italia secondo Boeri

A “Che Tempo Che Fa”, Tito Boeri ha anche descritto la situazione immigrazione in Italia: “Le imprese hanno disperatamente bisogno di immigrati. Fino a qualche anno fa in Italia un’impresa su 20 aveva bisogno di persone, ora siamo a una su due che dice che non trova lavoratori. Non solo lavoratori qualificati, ma anche per mansioni che richiedono qualifiche basse, come nei servizi, camerieri, addetti alle pulizie… C’è un disperato bisogno di mano d’opera”.

“Credo che la preoccupazione degli italiani sull’immigrazione sia soprattutto legata ‘a chi’ viene da noi, non ‘a quanti’ vengono da noi”, ha sottolineato l’economista, “Non a caso il governo ha varato dei piani che prevedono molti più flussi che in passato”.