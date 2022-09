Titanic, un video ad altissima definizione mostra nuovi dettagli della nave adagiata sul fondo dell'Oceano

La leggenda del Titanic non tramonta mai e oggi viene alimentata da un nuovo video che mostra il relitto. Si tratta di un video ad altissima definizione, un filmato 8K realizzato da OceanGate Expeditions, che lo ha diffuso tramite i suoi canali social. Il relitto, adagiato sul fondo dell’Oceano Atlantico, al largo delle coste canadesi di Terranova, viene mostrato con una qualità mai vista prima.

Non è la prima volta che OceanGate Expeditions si occupa di ricerche sul Titanic. Ma mai fino. oggi era stato girato un filmato in grado di mostrare dettagli mai visti primi.

Il relitto della nave si trova a una profondità di 3.800 metri, quindi tutt’altro che semplice da riprendere con una telecamera. Le riprese sono state effettuate con il sommergibile Titan, che ha ospitato a bordo anche diversi membri del team di ricerca.

“Avere esperti a bordo del sommergibile Titan durante l’immersione consente loro l’osservazione diretta e di continuare il loro studio utilizzando le immagini registrate”, ha commentato Stockton Rush, presidente di OceanGate Expeditions.

Sempre Rush ha poi raccontato di aver già notato lievi cambiamenti rispetto alle riprese effettuate nel 2021.

“Il nostro team scientifico esaminerà i filmati in 8K, 4K e gli altri effettuati durante la spedizione per cogliere ogni particolare”, ha proseguito.

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) February 9, 2022