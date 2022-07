Tir si ribalta sulla A12 e invade l'altra carreggiata: autista in ospedale, code tra Brugnato e La Spezia

Il tratto dell’autostrada A12 tra Brugnato e La Spezia è stato chiuso in seguito a un incidente: un tir si è ribaltato in direzione sud, l’autista è stato trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso hanno causato lunghe code.

L’incidente nella notte

L’incidente sulla A12 è avvenuto nella notte, intorno alle 2:30.

Un tir, che trasportava ortaggi, è uscito di strada, ha sfondato il guard-rail e ha invaso la corsia di sorpasso dell’altra carreggiata, ribaltandosi.

Fortunatamente, come sottolineato dal Secolo XIX, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Come sta l’autista

Il conducente del camion è rimasto ferito lievemente.

L’uomo è stato trasportato in ospedale, a La Spezia, in codice giallo.

Le cause dell’incidente e le condizioni del traffico

Sulle cause dell’incidente sta indagando la Polstrada.

Nel frattempo, l’A12 in direzione La Spezia, tra i chilometri 87 e 90, è stata chiusa fino alle 9 del mattino per liberare la carreggiata dal mezzo ribaltatosi.