Tir si ribalta sull'autostrada dei Laghi A8 verso Milano tra Varese e Lainate: traffico bloccato e lunghe code

Un grave incidente stradale si è verificato lunedì 17 luglio sull’Autostrada dei Laghi, coinvolgendo un mezzo pesante che si è ribaltato. La situazione ha generato ingorghi e disagi significativi in entrambe le direzioni di marcia, in particolare in direzione Milano. Gli operatori di soccorso sono intervenuti con urgenza, inclusa l’unità di elisoccorso. Il tratto dell’A8 interessato dallo schianto è stato chiuso al traffico, costringendo i veicoli a cercare vie alternative.

Tir ribaltato

Il ribaltamento del tir sulla A8 Milano-Varese si è verificato intorno alle 9.15 nel tratto compreso tra il bivio con la A9 Lainate-Chiasso e Lainate, in direzione di Milano.

Il camion, proveniente dalla carreggiata nord, ha sbandato invadendo la carreggiata sud e causando la collisione con altri veicoli, tra cui cinque auto.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di autostrada in cui si è verificato l’incidente, con ripercussioni e disagi anche sull’A9

I soccorsi

Gli operatori di soccorso, tra cui tre ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco e Ats Novate, sono intervenuti tempestivamente con codice rosso, mentre un elisoccorso è stato inviato da Milano.

La circolazione è stata interrotta nel tratto interessato, con una coda di un chilometro. Coloro che viaggiano da Varese sono stati deviati obbligatoriamente sulla A9 Lainate-Chiasso, con conseguenti code di sette chilometri.

Traffico nel caos

Le uscite di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano in direzione di Milano sono state chiuse. Tra Milano nord e il bivio con la A9 Lainate-Chiasso verso Varese sono stati segnalati quattro chilometri di coda e il transito è limitato a due corsie.

Disagi anche sulla A9

Si riscontrano anche ripercussioni sulla A9 Lainate-Chiasso, con una coda di cinque chilometri tra Saronno e il bivio con la A8 in direzione di Lainate.

Per evitare il traffico congestionato, si consiglia ai viaggiatori provenienti dalla A8 in direzione di Milano di uscire a Busto Arsizio, proseguire sulla SS36 e entrare sulla A4 a Marcallo Mesero.

Coloro che provengono dalla A9 possono prendere la A36 Pedemontana e poi la SS35 per accedere alla A4 a Cormano.

Infine, chi viaggia dalla A4 è invitato a proseguire in direzione di Torino e uscire a Marcallo Mesero. Per quanto riguarda chi viaggia da Venezia verso Como, è consigliabile uscire a Cormano e prendere la SP35.

Incidenti con i tir

Non è un periodo felice per la il traffico autostradale, con diversi incidenti avvenuti negli ultimi giorni con il coinvolgimento di mezzi pesanti.

Giovedì 13 luglio nella zona di Dolo, vicino a Mestre, un uomo svizzero ha perso la vita insieme alla sua famiglia mentre viaggiava lungo l’autostrada A4. L’incidente si è verificato quando l’auto in cui si trovavano si è scontrata violentemente con un camion fermo in una piazzola di sosta. Lo stesso giorno, sulla A1 Milano-Napoli a Montalto, s è verificato un altro incidente che ha coinvolto due camion. Uno dei tir ha attraversato la barriera centrale e si è fermato nel senso opposto della marcia, causando il versamento del suo carico sulla strada: di conseguenza, il traffico è stato completamente bloccato sulla A1.