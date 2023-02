Tir si ribalta su Ponte alla Vittoria e rischia di finire nell'Arno a Firenze: traffico bloccato, il video

Sono stati veri e propri attimi di panico a Firenze, dove un camionista ha rischiato di finire nell’Arno dopo aver perso il controllo del mezzo. A causa dell’episodio il traffico delle strade del centro del capoluogo toscano è andato in tilt.

Camion rischia di finire nell’Arno a Firenze, cos’è successo

Come scrive ‘La Nazione’, l’episodio ha avuto luogo intorno alle 14.

Un camionista stava trasportando materiale edilizio e, dopo aver imboccato il Ponte alla Vittoria lungo la strada verso Isolotto, improvvisamente ha perso il controllo del mezzo dopo aver lasciato il sottopasso Vittorio Veneto.

Fonte foto: Tuttocitta.it Firenze, ponte alla Vittoria. Un camion si è ribaltato sul lato destro e ha rischiato di precipitare nell’Arno

Il camion, infatti, si è rovesciato sul fianco destro e ha danneggiato il parapetto del ponte.

Il mezzo pesante ha così rischiato di precipitare nel fiume Arno. Da subito chi ha assistito all’episodio ha ricordato quanto accaduto a Calenzano, dove un camionista è precipitato da un viadotto sull’A1.

I soccorsi

In quel momento numerosi automobilisti erano in transito e hanno assistito alla scena. Gli stessi hanno allertato il 118 e i soccorsi sono arrivati insieme ai vigili del fuoco.

Fortunatamente il camionista è rimasto illeso ed è uscito in completa autonomia dall’abitacolo in bilico sul ponte.

Il ribaltamento del camion non ha coinvolto altri mezzi.

Per il momento non è dato conoscere le cause che hanno portato il camion a ribaltarsi sul ponte, per questo la polizia municipale ha acquisito le immagini dei circuiti di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le conseguenze sul traffico

In queste ore si attende una gru per la rimozione del mezzo pesante.

Nel frattempo il flusso di automobilisti e scooteristi in arrivo da viale Fratelli Rosatelli e viale Belfiore ha formato una lunga coda dal momento che il ponte alla Vittoria è rimasto attivo su una sola corsia.

“Poteva andare molto peggio”, riferiscono i passanti a ‘La Nazione’.

La tragedia di Calenzano

La mattina del 26 febbraio a Calenzano, in provincia di Firenze, un mezzo pesante è precipitato dal viadotto Marinella lungo la A1.

Il mezzo è stato subito avvolto dalle fiamme e all’arrivo dei vigili del fuoco e del 118 il conducente giaceva all’interno dell’abitacolo già privo di vita.

Per la dinamica dell’incidente i soccorritori hanno parlato di “scenario catastrofico”.