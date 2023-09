Tir si ribalta e schiaccia una macchina in A14, nei pressi di Ancona: quattro feriti estratti dalle lameire

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Grave incidente in A14, ad Ancona. Un tir che viaggiava in direzione sud si è ribaltato, schiacciando con il rimorchio una macchina di passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.

La dinamica dell’incidente di Ancona

Attorno alle 5 di mattina di sabato un tir è ribaltato sulla autostrada A14, nei pressi del casello di Ancona, mentre viaggiava in direzione sud. L’autocarro ha coinvolto nello schianto anche un suv sul quale viaggiavano alcune persone.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano ‘Il Resto del Carlino’, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste ferite dalle lamiere dell’auto schiacciata dal rimorchio del tir.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di autostrada dove è avvenuto l’incidente

Per completare l’operazione i pompieri si sono trovati costretti a tagliare le portiere dell’auto, rimaste incastrate sotto il peso del carico del camion. In tutto sono stati estratti vivi 4 feriti.

Gli incidenti stradali in Italia

Gli ultimi dati rilasciati da ISTAT hanno rivelato che, per il secondo anno di fila, nel 2022 gli incidenti stradali sono cresciuti di numero in Italia, così come i feriti e le vittime.

Un risultato frutto ancora dei dati abnormi del 2020 e del 2021, che risulta inoltre in linea con la precedente tendenza di lento abbassamento di tutti questi parametri.

Il dato preoccupante riguarda le vittime, oltre 3000, che rappresentano un risultato eccessivo rispetto ai target di riduzione dei morti sulle strade da raggiungere entro il 2030.

I soccorsi e i problemi al traffico

Sul luogo dell’incidente di Ancona sono accorsi si soccorsi del 118. Con l’aiuto dei paramedici, il personale sanitario si è sincerato delle condizioni dei feriti, che sono stati trasportati all’ospedale più vicino per ricevere le cure adeguate.

Per eseguire i rilievi del caso è giunta sul posto anche una pattuglia della polizia stradale, insieme al personale della società autostrade e alle squadre dei vigili del fuoco di Senigallia e Ancona già presenti.

Durante lo schianto il mezzo pesante si è girato oltre che ribaltarsi, finendo per fermarsi in posizione trasversale rispetto alle corsie dell’autostrada. Questo ha complicato le operazioni di rimozione e bloccato il traffico per alcune ore in direzione sud.