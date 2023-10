Tir si ribalta e prende fuoco sull'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza: traffico in tilt

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente in autostrada, camion si ribalta e prende fuoco. Traffico bloccato sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Forlì e Faenza a causa di un tir che si è ribaltato sulla carreggiata, dando origine ad un incendio.

Incidente in A14

L’incidente si è verificato attorno alle 10.30 di lunedì 23 ottobre sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra i caselli di Forlì e Faenza.

Secondo quanto riporta Ansa un tir che trasportava materiale ferroso si è ribaltato, per cause da chiarire, mentre viaggiava in direzione Bologna al chilometro 74, andando ad occupare l’intera carreggiata. Dopo l’incidente il mezzo pesante ha preso fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente nel tratto dell’A14 tra Forlì e Faenza in direzione Bologna

Camion prende fuoco

I vigili del fuoco hanno informato che il camion che trasportava materiale ferroso si è ribaltato “per cause ancora da chiarire“.

L’incendio, dopo l’incidente, non ha avuto conseguenze per l’autista.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per domare l’incendio, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Autostrada chiusa e traffico in tilt

L’incidente del camion ha mandato in tilt il traffico e provocato lunghe code, chiuso il tratto dell’A14 compreso tra Forlì e Faenza in direzione Bologna.

Autostrade informa che si registrano almeno quattro chilometri di coda in direzione del capoluogo emiliano e due chilometri di coda per curiosi in direzione Ancona.

Gli automobilisti diretti a Bologna devono uscire a Forlì, percorrere la viabilità ordinaria per poi poter rientrare in autostrada a Faenza. All’uscita obbligatoria di Forlì si è formata una coda di 1 km.

Sono in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza: sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco del comando di Forlì, anche la Polizia stradale.