Tir sfonda il guardrail sull'autostrada A1 vicino Orvieto: coda di 12 chilometri, arriva la Protezione civile

Un incidente, avvenuto nel pomeriggio sulla A1, ha bloccato il traffico e causato code per diversi chilometri. Polizia al lavoro per ripristinare il normale scorrimento, sul posto anche la Protezione civile.

L’incidente sulla A1

Poco prima delle 15 del pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno, un incidente è avvenuto sulla A1, all’altezza del chilometro 447 sud tra il casello di Fabro e quello di Orvieto, in Umbria.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, il conducente di un autoarticolato, adibito al trasporto di gasolio, ha perso il controllo del proprio mezzo e, dopo aver sfondato il guardrail centrale, è rimasto fermo di traverso sulla carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto di A1 nel quale è avvenuto l’incidente e si sono formati diversi chilometri di coda, tra i caselli di Orvieto e Fabro

Il grosso mezzo viaggiava fortunatamente senza carico, che avrebbe potuto prendere fuoco nel sinistro.

L’arrivo dei soccorsi

Nel giro di poco tempo sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto, impegnati ad effettuare gli accertamenti del caso e a coordinare gli interventi di soccorso insieme ai Vigili del Fuoco.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Il conducente del mezzo è rimasto lievemente ferito, ed è stato soccorso direttamente sul posto.

Circa un’ora dopo l’incidente la Polizia Stradale è riuscita ad aprire una delle corsie di marcia, che nel frattempo si erano intasate di veicoli che hanno formato code lunghe diverse chilometri.

Undici chilometri di coda sulla A1

Come riportato da Autostrade per l’Italia, sul posto è intervenuta anche la Protezione civile, impegnata ad assistere i viaggiatori bloccati nel traffico distribuendo generi di conforto alle macchine in coda.

Sulla carreggiata sud del tratto umbro dell’Autosole ci sono circa 12 km di coda, che secondo Autostrade per l’Italia sarebbero “in aumento”, con il traffico che transita a corsia unica e la stazione di Fabro, in ingresso verso Roma, attualmente chiusa.

Per le brevi percorrenze Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Fabro, proseguire sulla provinciale umbro-casentinese per rientrare poi in autostrada alla stazione di Orvieto. Per le lunghe percorrenze dirette verso Napoli, invece, la società consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana e percorrere l’E45 in direzione Orte, da dove si può rientrare in autostrada A1 Milano-Napoli.