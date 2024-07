Tir in fiamme sulla A1, autostrada bloccata per l'incendio con traffico e code di oltre 10 chilometri

Un tir in fiamme sulla A1, con l’incendio che si propaga lungo la vegetazione adiacente l’autostrada: questa la causa della lunga coda che parte dal tratto tra Calenzano e Barberino del Mugello in direzione Bologna, un corteo di auto ferme lungo 12 km con gli automobilisti rimasti sotto il sole rovente di luglio. Per spegnere il rogo, tre squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro.

Tir in fiamme sulla A1

Come riporta Corriere della sera, l’incidente si è verificato intorno alle 15. Al chilometro 267 in direzione nord tra Calenzano e Barberino del Mugello, un tir che trasportava carta è andato a fuoco. Le fiamme hanno raggiunto la vegetazione che circonda l’autostrada. Per il momento non è possibile stabilire le cause dell’incidente.

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, rispettivamente da Barberino del Mugello, Calenzano e Borgo San Lorenzo. Gli operatori hanno separato il trattore stradale dal rimorchio per isolare al meglio le lingue di fuoco e scongiurare il peggio.

Fonte foto: TuttoCittà.it Traffico bloccato sull’autostrada: un tir che trasportava carta è andato in fiamme sulla A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello

I vigili del fuoco insieme a due autobotti sono al lavoro per domare l’incendio. Solamente 24 ore prima, sullo stesso tratto, il rogo di un altro mezzo pesante ha diviso in due l’Italia. Un camion è andato a fuoco con le fiamme che si sono propagate dal vano motore.

Nella stessa giornata la provincia di Firenze è stata interessata da un blocco ferroviario per un guasto all’impianto elettrico di un treno ad alta velocità.

Fino a 12 chilometri di coda: come evitare l’ingorgo

Firenze Today segnala almeno 12 chilometri di coda con le auto ferme sotto il sole. Per questo motivo le autorità hanno avviato la distribuzione di acqua tra i viaggiatori bloccati sull’autostrada.

Su Fanpage leggiamo che gli automobilisti diretti verso Bologna possono uscire a Calenzano e muoversi lungo la SP8 Militare Barberinese, quindi uscire a Barberino.

Gli ultimi aggiornamenti

Corriere della sera scrive che alle 19 i vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere il rimorchio maggiormente interessato dalle fiamme. Quindi, il mezzo è stato spostato nell’area di sosta Corsano e mentre scriviamo sono in corso le operazioni di spegnimento dei pacchi di carta che facevano parte del carico.

Gli elicotteri dell’antincendio stanno sorvolando la zona per spegnere le fiamme che hanno raggiunto la vegetazione.