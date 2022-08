Tir e auto fanno inversione a U sull'autostrada A10, il video che li incastra: patenti ritirate e maxi multa

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Manovra folle e tragedia sfiorata. Un tir e un’auto hanno fatto una inversione a U in autostrada sulla A10, in corrispondenza del nodo di Genova, mettendo in pericolo gli altri automobilisti in viaggio. I due conducenti, ‘incastrati’ da un video, sono stati rintracciati dalla polizia stradale: grazie all’aiuto del personale di Autostrade per l’Italia (Aspi), gli agenti li hanno bloccati, ritirando loro le patenti e presentando una maxi multa.

Tragedia sfiorata

Il tutto è avvenuto tra il tardo pomeriggio e la sera di martedì 23 agosto.

Non appena un tir (poco prima delle 20) e un’auto (intorno alle 23) hanno iniziato a effettuare una inversione a U, peraltro prima di una galleria, è scattata la procedura di emergenza.

Fonte foto: ANSA L’inversione a U dell’auto sulla A10, intorno alle 22:50 di martedì 23 agosto

Aspi ha avvisato i viaggiatori in transito del pericolo attraverso i pannelli autostradali, mentre le pattuglie della Sottosezione polizia stradale di Sampierdarena e di Ovada sono intervenute rallentando gli altri veicoli e sopraggiungendo quanto prima sul luogo della manovra folle.

Chi sono gli autisti

L’autista del tir, originario dell’Europa dell’Est, è stato sanzionato con il ritiro della patente e una multa fino a 8 mila euro, cui si è aggiunto il fermo del mezzo per 3 mesi.

Stessa sorte per il conducente dell’auto, anche lui straniero, che aveva appena noleggiato il mezzo.

Cosa rischiano

Oltre alla patente ritirata e alla maxi multa, però, i due conducenti rischiano grosso.

Gli agenti della stradale, infatti, hanno inviato un dossier alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova: sono accusati di attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.

L’articolo 432 del Codice penale prevede una pena non da poco: rischiano la reclusione da 1 a 5 anni.

“La manovra a dir poco scellerata di quei due conducenti – ha dichiarato Paolo Maria Pomponio, Direttore del Servizio polizia stradale ripreso dall’Ansa -, che hanno evidenziato un totale disprezzo per la sicurezza stradale, non rende giustizia ai tanti automobilisti e autisti professionali che, invece, sanno perfettamente che guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria”.

“Come Polizia di Stato – ha concluso – useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per impedire in futuro a quelle due persone di essere un pericolo per loro e per gli altri”.

